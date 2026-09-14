Enric Mas, campeón de la Vuelta a España, recibe 150.000 euros: la enorme diferencia con el Tour de Francia

El ciclista de Movistar se ha proclamado campeón de la edición 2026 de la ronda española lo que le permite embolsarse una cantidad de dinero extra. Un montante que ni siquiera se acerca a lo que le da el Tour de Francia al vencedor de la clasificación general

Enric Mas ha sido el gran triunfador de la Vuelta a España 2026. El mallorquín ha ahuyentado a sus fantasmas y ha recuperado su mejor nivel para cumplir las expectativas que había depositadas en él desde el año 2018. El ciclista de Movistar Team ha ganado su primera gran vuelta por etapas de tres semanas y se ha consolidado, a sus 31 años, como uno de los mejores del mundo. Un triunfo que le ha aportado un ingreso extra al margen del sueldo que le da el equipo telefónico, ya que la Vuelta a España le da una buena cantidad de dinero al vencedor de la clasificación general la cual, sin embargo, está lejos de lo que recibe el ganador del Tour de Francia.

Enric Mas se embolsa 150.000 euros por ganar la Vuelta a España

Enric Mas ha justificado plenamente el sueldo de jefe de filas que tiene en Movistar Team, el cual le abona anualmente unos 1,2 millones de euros, después de ganar la Vuelta a España 2026. Un triunfo que devuelve al equipo español a la élite del deporte de las ruedas después de que en el pasado haya contado en sus filas con campeones como Alejandro Valverde, Miguel Indurain o Pedro Delgado.

A ese salario se le añadirá ahora los 150.000 euros que se ha embolsado el de Artà por ganar la Vuelta a España. Una cantidad de dinero que normalmente el vencedor suele repartir con sus compañeros de equipo por la ayuda prestada. Sin embargo, ese lucrativo premio por ganar la clasificación general de la ronda española está muy lejos de que le otorga el Tour de Francia al vencedor final en su prueba.

La diferencia de premios entre ganar el Tour de Francia y la Vuelta a España

En la actualidad, la Vuelta a España, y ninguna prueba ciclista para ser sinceros, puede competir con los premios que se dan en el Tour de Francia. Mientras que Enric Mas ha recibido esos 150.000 euros por ganar la Vuelta a España, el vencedor del Tour de Francia, que este año ha sido Tadej Pogacar, que en la vuelta se terminó retirando en la octava etapa, se embolsó un total de casi 600.000 euros por ser el mejor de la clasificación general.

Esta diferencia de premios supone un gran lastre para la Vuelta a España ya que simplemente por los premios económicos muchos son los corredores que declinan aparecer en la ronda española y centrarse en intentar rascar algo en la ronda francesa.

La Vuelta a España se caracteriza por ir creciendo poco a poco y por ir atrayendo a grandes corredores, siendo uno de los mayores ejemplos Primoz Roglic, sin jugar la baza del dinero. De hecho, se espera que Tadej Pogacar vuelva a competir en la Vuelta a España en el futuro ya que el esloveno aún no ha ganado la prueba española, siendo la Vuelta la única de las tres grandes que no tiene en su palmarés ya que sí que ha ganado el Tour de Francia y el Giro de Italia.