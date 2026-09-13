Enric Mas gana la Vuelta a España y Johannessen se lleva la última etapa en Granada

El ciclista de Movistar se alza con su primera gran vuelta por etapas, a sus 31 años de edad, y cumple un sueño que se le estaba resistiendo y que ha llegado tras demostrar que ha sido el hombre más fuerte de toda la carrera la cual se le puso de cara cuando se retiró Pogacar en la octava etapa

Con la Alhambra de testigo de excepción, Enric Mas (Movistar) hizo realidad el sueño de proclamarse vencedor de la 81 edición de la Vuelta a España en Granada, una ciudad de ensueño, un triunfo que no lograba un español desde hace 12 años con Alberto Contador, la persona que señaló al mallorquín como su sucesor.

Fiesta para Enric y el Movistar después de pintar de rojo toda Granada, y celebración emocionada para Tobias Johannessen como vencedor de la vigésimo-primera y última etapa disputada a través de 112 km con salida y meta en Granada, que incluía 4 ascensos hasta la Alhambra y meta en el centro de la ciudad nazarí.

Con los tiempos neutralizados en la última vuelta, a 9,5 km de meta, se formó un grupo delantero por la victoria de etapa. Muchos candidatos, muchos ataques, pero finalmente el noruego de 27 años dio al Uno X el segundo triunfo en la presente edición. Gritos de emoción tras concretar la hazaña en 3h.07.09, a una media de 35,9 km/hora.

Un "nuevo" Enric conquistó Granada vestido de rojo

Enric Mas (Artá, 31 años) se apuntó la victoria de la liberación después de dos semanas con el maillot rojo. La caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar en la octava etapa dejó libre la plaza de líder. Mas asumió el cargo debutando en Aitana con una formidable victoria que le permitió poner los cimientos del triunfo final. Aquel día se confirmó un "nuevo" Enric, el de la fortaleza mental, el corredor seguro de sí mismo.

El ciclista de Movistar, después de unos años de dificultades físicas, baches mentales y alguna intervención quirúrgica, se confirmó como un líder ganador. Tres segundo puestos y 1 tercero exigían una medalla de oro. Y llegó en el momento, tal vez, menos esperado.

Roglic lejos de su mejor versión

Mas subió al podio escoltado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), lejos de optar a su quinto título, y apartado ya de su mejor nivel, y por el austríaco Felix Gall (Decathlon), el escalador austríaco que deberá acompañar a Paul Seixas en sus grandes objetivos.

Dentro del top 10 entraron el siempre combativo Richard Carapaz, esta vez sin triunfo de etapa, el americano Kuss, el joven británico Oscar Onley, la nueva joya eslovena Jakob Omrzel, el francés Berthet, el andaluz Cristian Rodríguez y el colombiano Harold Tejada.

Van Aert, Buitrago, Onley y el Decathlon en el podio

También subieron al podio los otros protagonistas de las 21 etapas de la Vuelta, marcadas por el calor, la caída de Pogacar y la confirmación de Mas.

El belga Wout Van Aert se llevó el maillot verde por puntos, además de 2 triunfos de etapa, el colombiano Santiago Buitrago como rey de la montaña, aunque frustrado por no haber levantado los brazos, el joven británico Oscar Onley maillot blanco de mejor joven y el Decathlon el mejor equipo.

Mas, Landa y Cristian Rodríguez protagonistas del ciclismo español

El maillot rojo de Mas, con el triunfo en Aitana, el noveno puesto de Cristian Rodrìguez y la hazaña de Mikel Landa en la etapa reina con meta en el inédito Collado del Alguacil, fueron los aspectos más destacados del ciclismo español.

La retirada de Pogaçar fue clave para abrir una carrera que ya tenía atada el esloveno, pero su heredero del maillot rojo dio la talla. Un líder sólido, reforzado en confianza en sí mismo, poniendo la guinda a un proceso plagado de obstáculos. Esa "resurrección" y el resurgir del "landismo" animaron a la afición española. Mikel Landa derramó lágrimas de alegría, compartidas por todos sus seguidores.

EFE