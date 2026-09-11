Enric Mas no tiene problemas y consolida su liderato en La Vuelta a España

El mallorquín no tuvo ningún problema para aguantar los ataques de Primoz Roglic en Peñas Blancas y tiene en su mano la victoria en la clasificación general de la ronda española. La etapa se la llevó el irlandés Eddie Dunbar que superó a Santiago Buitrago en la escapada del día

La mejor de las noticias para Enric Mas en la antepenúltima etapa, la número 19, de La Vuelta a España 2026 es que no las hubo. El mallorquín no tuvo problemas para consolidar su liderato en la clasificación general de la ronda española ya que anuló los intentos de Primoz Roglic el cual no pudo soltar en las duras rampas de Peñas Blancas al ciclista de Movistar. La etapa, de 210'8 kilómetros de distancia que unió Velez Málaga y Peñas Blancas, se la llevó el irlandés Eddie Dunbar que le ganó en los últimos metros a Santiago Buitrago.

Una etapa con dos escenarios: la lucha por la etapa y la pelea por la clasificación general

La etapa 19 de La Vuelta a España fue una clásica de una última semana de una gran vuelta en la que hubo dos peleas diferentes. Por un parte estuvo una numerosa fuga que se consolidó ya que tuvo la aprobación del gran pelotón y, por tanto, luchó por la victoria parcial, y por otro lado estuvieron los hombres más fuertes de la carrera que se centraron en pelear con la clasificación general en la cual Enric Mas ha demostrado ser el mejor hasta el momento.

Hasta que no se llegó a las primeras rampas de Peñas Blancas no hubo una selección en la escapada del día. Eddie Dunbar, Santiago Buitrago, Thomas Gloag y Urko Berralde se marcharon por delante, mientras que el campeón de España Marcel Camprubí no pudo unirse a la cabeza de la carrera. Así se llegó a los kilómetros finales. Santiago Buitrago demarró para ganar la etapa pero Eddie Dunbar supo sufrir, se pegó a la rueda del colombiano y a 500 metros atacó para entrar en solitario en solitario proclamándose así ganador de la etapa.

Mientras estos sucedía se desataron las hostilidades en el grupo de los ciclistas más fuertes de la clasificación general. Primoz Roglic atacó varias veces, pero sin tener la fuerza suficiente para dejar atrás a un Enric Mas que respondió muy bien, demostrando una gran entereza y piernas. El mallorquín incluso se puso por delante en los últimos metros para marcar territorio y mandar un mensaje al esloveno de cara a la etapa de montaña de este sábado.

Todos los favoritos entraron de la mano en la línea de meta de Peñas Blancas lo que hace que Enric Mas siga en cabeza de la clasificación general de La Vuelta a España 2026 con 1 minutos y 37 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic.

- Clasificación de la etapa 18 de La Vuelta a España 2026:

Dunbar Eddie (Pinarello) 5:00:54 Buitrago Santiago (Bahrain 0:14 Gloag Thomas (Pinarello) 0:23 Berrade Urko (Kern Pharma) 0:44 Camprubí Marcel (Pinarello) 1:44 Martin Guillaume (Uno-X) 2:01 Leknessund Andreas (Groupama) 2:11 Hamilton Chris (Picnic PostNL) 2:39 Vermaerke Kevin (UAE Emirates) 3:03 Samitier Sergio (Cofidis) 3:17

- Clasificación general de La Vuelta a España 2026 tras la etapa 18: