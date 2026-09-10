Alberto Contador, sobre los ciclistas actuales y La Vuelta: "echan con facilidad el pie a tierra"

El exciclista, ganador tres veces de La Vuelta ciclista a España, critica abiertamente los numerosos abandonos en la prueba española

Si algo está marcando La Vuelta ciclista a España 2026 es el calor. El suizo Stefan Kung se llevó la contrarreloj individual disputada entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, de 32.1 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el español Enric Mas al perder solo 33 segundos respecto a su principal rival, el esloveno Primoz Roglic. Fue un día bastante más cómodo que los anteriores, donde varios ciclistas se quejaron de las altas temperaturas que estaban haciendo durante el desarrollo de la prueba.

"Iba mirando el ciclocomputador y ponía 41 grados de media. Y eso es la media. Cuando estaba al principio de la subida, eran 44 grados. Ahí es cuando empiezas a pensar: "¿Qué estamos haciendo'?. Estoy seguro de que la gente de las oficinas de la UCI tiene la temperatura a 20 grados mientras nosotros estamos dejándonos la piel por su bien. No es agradable, pero lo hacemos. No me sorprendería si esta noche unos cuantos compañeros vuelven a casa en ambulancia por un golpe de calor", comentó indignado Matthew Brennan tras finalizar la etapa que se desarrolló en la provincia de Córdoba.

Lo que está claro es que está siendo una Vuelta muy accidentada, puesto que 34 corredores abandonaron la competición tras las primeras 14 etapas, casi una quinta parte de todo el pelotón, cifras que contrastan mucho con el número de abandonos en el Giro de Italia o el Tour de Francia. Si se compara con esas otras dos grandes pruebas, a la misma altura, tan sólo hubo 14 abandonos.

Tantos abandonos pusieron en jaque a varios equipos para la última semana, quedándose con muy pocos corredores. Solamente cinco mantuvieron a toda la plantilla disponible, sus ocho ciclistas, la última semana.

Alberto Contador habló sin tapujos sobre esto y no sólo culpó al calor de los abandonos, también a la cercanía del Mundial y el cansancio de ser final de temporada. "Yo creo que aquí es la gran vuelta en la que más fácil se bajan", afirmó.

El tres veces campeón de La Vuelta fue más allá y aseguró que algunos ciclistas llegan a la prueba española de una manera distinta al ser la última gran cita del calendario. "No es una cuestión de calor ni nada, está la temporada avanzada y muchos con los contratos ya cerrados", argumentó. Según él, esto hace que haya corredores que decidan acabar la temporada para prevenir cualquier problema.

Contador cree que también se dan distintas situaciones que, todas juntas, llevan a esos abandonos. "A que se vaya cayendo uno por una cosa, otro por una cosa, otro... y cuando te quieres dar cuenta, un año te termina con uno, otro año te termina con dos, otro año te termina con tres", indicó.

"Hay equipos del World Tour que vienen un poquito, entre comillas, obligados a la Vuelta", siguió explicando el exciclista, que pone así la lupa en cómo se forma el pelotón y la seriedad de algunos equipos en La Vuelta, donde puede haber algunos que no afronten con total interés la prueba. Por eso, algunos equipos con invitaciones pueden tomárselo más en serio que alguno que venga desde el World Tour. "Los invitados están mucho más comprometidos con la importancia tan grande que tienen", afirmó Contador.