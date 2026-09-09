Brennan gana antes del duelo entre Enric Mas y Roglic en la contrarreloj: "Sí que es un poco de interrogante"

El sprinter de Visma Lease a Bike se ha impuesto en la etapa que ha terminado en Sevilla y que se inició en Dos Hermanas. La Vuelta a España afronta este jueves uno de los días más decisivos ya que hay una contrarreloj de 32'1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera

El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la decimoséptima etapa de La Vuelta a España disputada a través de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, en la que un día más mantuvo el jersey rojo de líder el español Enric Mas.

Quinta victoria para Brennan, quien batió al esprint al belga Jordi Meeus (Red Bull) y al danés Magnus Cort Nielsen (Uno X) con un tiempo en meta de 4h.07.15, a una media de 44,7 km/hora.

Enric Mas mantuvo el liderato con las mismas diferencias, 2.06 minutos de adelanto sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora).

La contrarreloj individual (CRI) de este jueves un duelo entre Enric Mas y Primoz Roglic

La decimoctava etapa de La Vuelta a España será una cita clave con el crónometro que servirá para despejar dudas en la lucha por la camiseta roja de líder de la prueba.

Se espera el duelo estelar entre el líder Enric Mas y el esloveno Primoz Roglic en el recorrido de 32,1 km que separan El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Un recorrido exigente con dos repechos pasado el ecuador de la prueba y final ascendente. Aunque Felix Gall es segundo en la clasificación, el austríaco no es tan buen especialista contra el crono como lo es el esloveno que es la principal amenaza para el español a la hora de ganar La Vuelta a España.

Enric Mas se ha mostrado confiada al término de la etapa. "Bien. Llevo casi una semana esperando los tres días que quedan. Tenemos ganas. Estamos convencidos de que podemos hacer unos bonitos tres días y a por ello".

El español ha señalado que no está preocupado por la contrarreloj o el tiempo que le pueda sacar Roglic y sí tiene la duda del día que pueda tener. "No es preocupación, pero sí que es un poco de interrogante cómo me va a salir la crono. Al final más que mirar a los otros tenemos que hace nosotros una buena crono y espero que así sea".

A pesar de ello, el ciclista de Movistar ha dicho que después de la contrarreloj de este jueves hay terreno por delante para hacer más daño. "Queda mañana, queda pasado con un final en alto y el otro que diría que es la etapa reina con Aitana. No tengo que temerle al día 20".

En Movistar son muy optimistas con el rendimiento de Enric Mas ya que apuestan a que el español dará su mejor rendimiento contra el crono y podrá así minimizar pérdidas con el esloveno. Según ha explicado Iván Velasco, responsable de rendimiento del equipo telefónico, si ambos dan un mejor nivel sobre la bici este jueves, el tiempo que puede perder Enric Mas con Primoz Roglic estaría entre los 50 segundos y el minuto y 20 segundos. Distancia que permitiría que el español mantuviera el jersey de líder cuando aún faltaría tres etapas para que terminara la prueba.