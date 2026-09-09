Javier Fernández de los Ríos destaca el carácter de los sevillanos antes de la etapa de La Vuelta: "Que los ciclistas se lleven un magnífico recuerdo"

Antes de la salida para que dé comienzo la etapa que recorrerá la provincia sevillana, ESTADIO Deportivo ha estado presente en la atención del presidente de la Diputación de Sevilla donde, entre otras cosas, ha destacado el carácter humano d

España se encuentra disfrutando de una de las competiciones más especiales que recorre la Península Ibérica, como es La Vuelta. Desde el pasado 22 de agosto, en la ciudad de Mónaco, la competición se está desarrollando con importantes emociones y sorpresas que están haciendo más que especial esta edición. Una de las principales 'sorpresas' está cuando vemos la clasificación general y vemos a Enric Mas encabezando la misma; provocado también por el retiro de Pogacar tras una dura lesión en el hombro que le ha impedido continuar en las posteriores etapas.

El ciclismo tiene mucho arraigo en la provincia sevillana, viviéndose con una gran intensidad cada vez que pasa por la misma. Bonitas postales son las que se han vivido durante el paso de los años, dejando imágenes imponentes que son la muestra de la afición que este deporte despierta. Este 9 de septiembre, desde cerca de la 13:00, ya se está disputando la etapa que tendrá como protagonista a la provincia de Sevilla, comenzando por Dos Hermanas y terminando en el Paseo Colón para dejar una imponente radiografía de los distintos municipios donde pasarán los distintos ciclistas. En la línea de salida, minutos antes de que diese comienzo la etapa sevillana, Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla, ha atendido a los medios de comunicación para transmitir sus sensaciones antes del comienzo de la misma.

Una jornada bonita y especial para el presidente de la Diputación

"La Vuelta, cuando venga Sevilla, que se lleve ese sabor de boca de la hospitalidad de los sevillanos, del cariño y de la capacidad organizativa que esta tierra tiene para poder organizar eventos de cualquier nivel. Predispuestos a seguir colocando a Sevilla en el escaparate. Muy contentos, vamos a salir de Dos Hermanas, vamos a visitar... hoy vamos a estar en Los Palacios, vamos a estar en Utrera, en El Coronil, en Morón, en Alcalá, Mairena del Alcor, El Viso, Carmona, La Rinconada, Sevilla... No podía haber una etapa más bonita, más intensa (...) esperamos que hoy los sevillanos y sevillanas salgan a la calle a animar a los ciclistas y que vean lo que somos los sevillanos, que cuando nos ponemos juntos todos a trabajar, al final terminamos siendo imparables".

¿Qué se le puede pedir al público? Para Javier Fernández de los Ríos hay algo claro, aunque eso ya lo aporta la propia climatología. "Calor no hace falta darle a la vuelta porque ya la tienen, pero sí ese calor en forma de hospitalidad, de animación, de que los ciclistas cuando pasen por todos y cada uno de los pueblos que acabo de mencionar sientan lo que es Sevilla, que sientan orgullo de ser sevillanos y sevillanas y que los ciclistas se lleven un magnífico recuerdo de la etapa. En teoría, esta es una etapa más cómoda para los ciclistas (...) hoy es una etapa muy propicia para llegar al sprint y, dentro del esfuerzo que van a hacer para que haya una simbiosis buena entre los ciclistas y el público; que la gente sepa que está es una gran oportunidad", declaró.