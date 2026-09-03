El deporte adaptado volverá a ser protagonista este mes de septiembre con protagonismo para Umbrete

Una de las fechas más especiales de los Circuitos Provinciales regresa de la mejor manera posible, preparándose todo para un final de mes que volverá a ser una gran jornada de inclusión y diversión

El deporte en la provincia de Sevilla tiene muchas formas de entenderse. Hay jornadas en las que lo verdaderamente importante está en participar, compartir unas horas con otros deportistas y encontrar una actividad adaptada a las posibilidades de cada persona. Dentro de ese calendario ya aparece señalada la siguiente fecha: el miércoles 30 de septiembre, con Umbrete como punto de encuentro.

No habrá una clasificación general esperando al final del recorrido. El Circuito Provincial de Deporte Adaptado se plantea como una actividad no competitiva y ahí se encuentra buena parte de su sentido. Lo impulsa el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. Pueden participar deportistas desde los ocho años que presenten discapacidad física, intelectual o visual, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido. Cada jornada, eso sí, se prepara pensando en unos participantes y unas modalidades concretas.

Umbrete recogerá el testigo después de las pruebas celebradas antes del verano en Tomares, Gines y Espartinas. Será la cuarta fecha del circuito y tendrá a la boccia y al slalom como protagonistas. Allí comenzará la jornada a las 10:30 horas y continuará hasta las 14:00. Después, si finalmente se confirma, los asistentes dispondrán de tres cuartos de hora para el almuerzo, desde las 14:15 hasta las 15:00.

No todos los participantes afrontarán la jornada de la misma manera. En boccia se podrá competir por parejas o formando parte de un equipo, con opciones masculinas, femeninas y mixtas. El slalom tendrá recorridos individuales para hombres y mujeres. A esta parte se unirán las pruebas colectivas, donde se admiten las mismas combinaciones que en boccia. Aquí podrán entrar deportistas con parálisis cerebral y a participantes con discapacidad física o intelectual.

Para ordenar la participación se tendrán en cuenta dos cuestiones. Primero, la edad. Los más jóvenes, desde los ocho hasta los 12 años, estarán en la categoría I. La A reunirá a quienes tengan entre 13 y 21; la B irá de los 22 a los 30 y, a partir de ahí, se entrará en la categoría C. Después estará el nivel de cada deportista. Habrá uno avanzado, otro intermedio y un tercero adaptado.

Esta será la primera actividad del circuito después del parón veraniego. Atrás quedan las jornadas de atletismo adaptado en Tomares, pruebas motrices en Gines y baloncesto unificado en Espartinas. Tras el paso por Umbrete todavía quedarán dos citas más. Todo preparado para que el deporte adaptado vuelva a ocupar su lugar en la provincia de Sevilla.