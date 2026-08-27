El Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas ya tiene su fecha de regreso

El mes de septiembre trae consigo la normalidad dentro de los circuitos de la Diputación de Sevilla, siendo la fecha elegida para poder reiniciar el curso de Marchas Cicloturistas, uno de los más queridos

Practicar deporte también puede ser una buena forma de conocer los distintos rincones de la provincia de Sevilla. No siempre es necesario entrar en un pabellón o disputar una competición. En ocasiones basta con una bicicleta, un recorrido por caminos y la posibilidad de compartir la mañana con otros aficionados. Esa es la idea sobre la que se sostiene el Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas BTT. La iniciativa está impulsada por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. Como cada año, va pasando por diferentes localidades con la intención de fomentar el ocio familiar y mostrar aquello que define a cada una de ellas. Tras los meses de vacaciones de verano, el circuito ya tiene fecha para regresar.

Será el domingo 13 de septiembre y el lugar elegido es Cañada Rosal. Allí se ha preparado un recorrido de 28,6 kilómetros para participantes a partir de 15 años. La salida se dará a las diez de la mañana, aunque la actividad comenzará bastante antes para quienes formen parte de la marcha. Entre las 8:30 y las 9:30 deberán pasar por la oficina de documentación, acreditar su identidad y recoger la placa identificativa.

Después llegará el momento de subirse a la bicicleta. La ruta discurrirá por caminos y senderos todoterreno del entorno del municipio, con varios puntos de reagrupamiento y avituallamiento sólido y líquido. No habrá clasificaciones ni se premiará a quien complete antes el recorrido. Tampoco existirán tramos libres para disputar posiciones, ya que el ritmo vendrá marcado por la propia organización.

Para formar parte de la marcha habrá que utilizar una bicicleta de montaña, además de llevar puesto un casco protector homologado durante todo el recorrido. Las inscripciones serán gratuitas y quienes quieran sumarse podrán apuntarse hasta las 15:00 horas del jueves 10 de septiembre, siempre que no se haya alcanzado antes el límite de plazas. Si todavía quedasen huecos libres, también será posible inscribirse durante la mañana de la prueba.

Cañada Rosal tomará el relevo de El Cuervo, última parada antes del verano, celebrada el pasado 14 de junio. Tras esta jornada, el circuito volverá a ponerse en marcha solo una semana después en Marinaleda. Más adelante llegará el turno de Bollullos de la Mitación, Cazalla de la Sierra, Gilena y El Castillo de las Guardas. Una vez más, el deporte permitirá conocer distintos puntos de la provincia de Sevilla sin necesidad de bajarse de la bicicleta.