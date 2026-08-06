La emoción del Circuito Provincial de Natación de Verano continúa por todo lo alto

El mes de agosto se antoja clave para el Circuito Provincial de Natación, que sigue dejando importantes emociones allá donde va y que tiene por delante una semana llena de emoción y deportividad

En la provincia de Sevilla no faltan lugares en los que practicar deporte. Cada municipio dispone de sus propios espacios, desde pabellones y pistas hasta piscinas o zonas al aire libre. Durante el curso y también en vacaciones, estas instalaciones acogen actividades para edades y niveles muy distintos. En el caso de los más jóvenes, además de hacer ejercicio, encuentran una manera de ocupar su tiempo libre, conocer a otros participantes y acostumbrarse a seguir unas normas. Muchas de estas propuestas parten de los ayuntamientos y necesitan el apoyo de otras administraciones para poder mantenerse. El resultado va más allá de una jornada deportiva. En cada entrenamiento o competición también aparecen el compañerismo, el respeto al rival, la responsabilidad y la capacidad de aceptar que unas veces se gana y otras no.

En verano, las piscinas municipales toman el relevo. Dentro de esa programación se encuentra el Circuito Provincial de Natación de Verano, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla. La iniciativa busca acercar la natación a los jóvenes desde un planteamiento formativo y participativo. Las pruebas siguen las normas federativas, aunque los inscritos en estos programas de promoción deportiva no pueden tener una licencia federativa en vigor. Así pueden probar una competición reglada en un entorno adaptado a su experiencia.

Sevilla ya se encuentra instalado en agosto, con todo lo que eso implica para sus habitantes. Aunque muchos marchan dirección a las costas para encontrar un pequeño oasis que sirva para desconectar y apaciguar la calor, otros disfrutan en Sevilla de importantes competiciones que demuestran la pluralidad que la provincia tiene. En este sentido, durante esta primera semana de agosto, se continúan dando pasos de gigantes en la celebración del Circuito Provincial de Natación de Verano, que sigue demostrando ser un auténtico referentes para esos jóvenes que buscan cumplir sus metas deportivas. En este caso, tras celebrarse los pasados 4 y 5 de agosto respectivas jornadas, que contaron con un gran éxito de convocatoria, todo esto continúa durante los días de esta semana.

Posteriormente, el día 6, será el municipio de Paradas en la Campiña sevillana la anfitriona de la tercera jornada de su respectivo grupo, que además será la penúltima antes de las tan ansiadas finales. Ya por último, el día 7 y caso como broche de esta semana especial, Fuentes de Andalucía se engalanará para acoger la tercera jornada del grupo 4, completando así unos días con la natación al máximo nivel.