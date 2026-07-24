Montellano celebra la XLIV edición del Cross Jubileos

La prueba deportiva, una de las más populares de toda esta localidad situada en el sur de la provincia de Sevilla, cuenta con la participación de personas de todas las edades las cuales realizarán un recorrido por los lugares más icónicos e importantes

Montellano celebra este viernes 24 de julio de 2026 una nueva edición del Cross Jubileos, una de las actividades deportivas más tradicionales de los Jubileos, que este año alcanza su edición número. Este evento deportivo es organizado, una vez más, por el Ayuntamiento de Montellano, siendo el principal objetivo de esta prueba el fomentar la práctica del atletismo y promover el deporte, especialmente entre los más pequeños del municipio.

Los detalles del Cross Jubileos en Montellano

Debido al fuerte calor y a las altas temperaturas que hay en la provincia de Sevilla en estos meses de verano, se espera a las últimas horas de la tarde para dar comienzo a la prueba. Momento que proporciona un marco perfecto para celebrar una prueba que es multitudinaria ya que en ella participan personas de todas las edades.

No en vano, está prueba deportiva está consolidada como uno de los eventos deportivos más importantes del municipio, ya que el Cross Jubileos combina el espíritu competitivo con un ambiente festivo, haciendo de cada edición una experiencia inolvidable tanto para participantes como para el público que se acerca a ver la carrera.

Las carreras infantiles comienzan a las 20:00 horas, con recorridos adaptados a cada edad, que van desde los 100 hasta los 1.400 metros. A las 21:00 horas da comienzo la prueba absoluta, con un recorrido de 7,5 kilómetros por algunas de las calles más céntricas y emblemáticas de Montellano.

Uno de los momentos más especiales del recorrido será, un año más, el paso por la calle Escalones en dirección a la Iglesia, un tramo que hace del Cross Jubileos una prueba única y que forma parte de su historia desde hace 44 años.

La celebración del XLIV Cross Jubileos cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla, que financia parte de la organización de esta prueba deportiva. Desde el Ayuntamiento de Montellano se anima a los vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de esta jornada, apoyando a los corredores y corredoras y formando parte de una de las citas más esperadas de los Jubileos.