El Circuito Deportivo Provincial de Natación comienza con éxito en Aznalcázar, Arahal, Gerena y Pilas

Las jornadas de este circuito, organizado por la Diputación de Sevilla, va, a continuar durante lo que resta de este mes de julio, teniendo como sedes las localidades Lora del Río, Alcolea del Río y Lebrija. El circuito finalizará el próximo 3 de septiembre en Mairena del Alcor

Que el deporte tiene un peso importante en la provincia de Sevilla se puede comprobar en la cantidad de espacios que existen para practicarlo. Los municipios cuentan con pabellones, pistas, piscinas y lugares al aire libre en los que desarrollar actividades muy diferentes durante el año. Esto abre muchas posibilidades para los habitantes de la provincia, pero especialmente para los más pequeños, que encuentran una forma de hacer ejercicio y aprovechar su tiempo libre. Los diferentes organismos tienen aquí una labor importante, ya que buena parte de estas jornadas nacen de los propios municipios. La práctica deportiva también sirve para que los jóvenes aprendan a competir, respetar a sus compañeros y trabajar en equipo. Son aspectos que se entrenan al mismo tiempo que cualquier capacidad física y que tienen la misma o más importancia que un resultado.

La Diputación de Sevilla ayuda a que muchas de estas iniciativas puedan organizarse y llegar a distintos puntos de la provincia. En verano, como es lógico, el calor obliga a que el agua sea la protagonista y las piscinas pasen a ocupar el primer plano. Es el momento del Circuito Deportivo Provincial de Natación de Verano, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla. Su finalidad es promocional, participativa y formativa. Los jóvenes inscritos, al formar parte de programas de promoción deportiva, no pueden disponer de licencia federativa vigente. De esta manera pueden tener contacto con una competición reglada, pero ajustada al nivel y a las condiciones de los participantes.

El resumen de las primeras semanas deja cuatro jornadas celebradas. Aznalcázar abrió el circuito el 7 de julio con el grupo 2 y Arahal tomó el relevo tres días más tarde con el grupo 3. Gerena recibió al grupo 1 el 13 de julio, mientras que Pilas acogió al día siguiente la segunda cita de los municipios del Aljarafe. Esta última se disputó en la piscina municipal de la Avenida del Aljarafe, de seis calles, siendo la continuación de la jornada celebrada anteriormente en Aznalcázar y la segunda de las cuatro fechas que componen el recorrido del grupo 2 antes de la final conjunta. La tercera jornada de este grupo 2 será el 4 de agosto, de nuevo en Aznalcázar. Por otro lado, el grupo 4 ha celebrado este pasado martes su primera jornada en Lora del Río, dando comienzo a una semana apasionante.

Este miércoles 22 llegará el turno de Alcolea del Río, segunda jornada del grupo 1, donde las pruebas volverán a arrancar a las 10 horas en la instalación de la Avenida de la Barca. Lebrija cerrará la semana el jueves 23 con la segunda cita del grupo 3, que ya comenzó su participación en Arahal. También comenzará a las 10 horas, en la piscina ubicada en la Avenida de El Cuervo. El circuito continuará durante el mes de agosto hasta llegar a las semifinales de grupo, y terminará el 3 de septiembre con la final conjunta en Mairena del Alcor, final provincial que se establece como novedad este año en el circuito de verano, un circuito único que sigue llenando de emoción a la provincia.