Pistoletazo de salida al circuito provincial de Natación de Verano con Aznalcázar como protagonista

El pasado martes dio comienzo una nueva jornada del Circuito Provincial de Natación de Verano, que tuvo a la localidad de Aznalcazar como protagonista y que volvió a dejar importantes imágenes de deportividad

La provincia de Sevilla sigue demostrando que el deporte forma parte de su día a día. No es solo una frase hecha: en muchos municipios sevillanos hay una gran variedad de espacios preparados para practicar actividad física, desde rutas al aire libre en plena naturaleza hasta pabellones cubiertos, pistas deportivas e instalaciones modernas que permiten disfrutar de distintas disciplinas durante todo el año. Esa oferta hace que cada vez más personas, de todas las edades, tengan más facilidades para moverse, cuidarse y encontrar una actividad que encaje con sus gustos. Además, los ayuntamientos de la provincia mantienen una apuesta clara por la promoción de hábitos saludables, especialmente entre los más pequeños. Por eso, son habituales las jornadas y actividades pensadas para que los niños y niñas se acerquen al deporte de una forma divertida, aprendiendo también valores importantes como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo o el trabajo en equipo.

En este contexto, la Diputación de Sevilla desempeña un papel muy importante como apoyo e impulso de muchas de estas iniciativas. Su colaboración institucional ayuda a que los eventos deportivos puedan salir adelante con éxito y se conviertan en experiencias útiles, entretenidas y difíciles de olvidar para los menores de la provincia. En estos meses de verano, donde la actividad deportiva suele quedarse en otro plano, hay un circuito que coge el protagonismo, y ese es el de Natación de verano. Este Circuito Provincial, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, tiene un carácter promocional, participativo y formativo, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose a normas federativas. Al ser jóvenes de promoción deportiva, no pueden poseer licencia federativa vigente.

En este 7 de julio, coincidiendo con el inicio de los encierros de San Fermín, ha dado su 'chupinazo' este circuito en la localidad de Aznalcázar. En esta ocasión, los municipios del grupo 2 han sido los protagonistas de la misma, conformando la lista las localidades de Aznalcázar, Aznalcóllar, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Pilas, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villamanrique de la Condesa. En esta ocasión, por el lado masculino han destacdo las participaciones de Alejandro Castro García, Hugo Castro Labrea y Emilio Vizcaíno Pérez. Por el femenino, Daniela Ramírez, Daniela Cabello o Carla Román también fueron nombres importantes en una jornada que sirvió una vez más de formación para los más jóvenes.

La jornada ha sido de gran emoción, ya que era el comienzo de una aventura que durará durante varias semanas más, pero que sirve para que los más pequeños puedan disfrutar del deporte en la provincia de Sevilla incluso con las altas temperaturas. Ahora hay que emplazarse al 10 de julio, más exactamente en Arahal, para que sea el grupo 3 el que se estrene.