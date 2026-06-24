Deporte Provincial Sevilla 1x06: Natación, aguas abiertas, waterpolo...

Sexto programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre los circuitos de verano e invierno de natación, la prueba de aguas abiertas que se disputa este 2026 y las jornadas de waterpolo y natación artística

En este nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla, hablamos sobre los circuitos de verano e invierno de natación, la prueba de aguas abiertas que se disputa este 2026 y las jornadas de waterpolo y natación artística. Este programa forma parte del programa de difusión del calendario deportivo provincial y ofrece un recorrido sonoro por los principales circuitos, competiciones y eventos deportivos impulsados por la Diputación Provincial de Sevilla. A lo largo de distintos episodios, se abordarán las modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, ajedrez o natación, así como grandes citas como los Juegos Deportivos Provinciales o el Cross Internacional de Itálica. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en Spotify e ivoox.

En este sexto programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitados a Alejandra O'Farrell, técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla, y a Israel Gómez, representante de la Federación Andaluza de Natación.

Para contextualizar, hay que tener en cuenta que estos circuitos tienen un "carácter promocional, participativo y formativo, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época".

El objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los jóvenes nadadores. En ellos sólo pueden competir nadadores no federados, ya que se trata de actividades con consideración de promoción.

Normalmente, el circuito de natación de invierno se organiza desde finales de febrero hasta mediados de abril, cuando se realizan la final de finales. Esta edición ha habido cuatro grupos conformados por las zonas de la provincia. Por otro lado, el circuito de verano va desde julio hasta septiembre.

Como novedad, dentro del circuito de natación de verano, este 2026 la Diputación de Sevilla va a organizar por primera vez una travesía a nado de aguas abiertas, la cual se realizará en la Ribera del Huéznar, en el municipio de Villanueva del Río y Minas, tanto para nadadores no federados como federados, de categoría alevín en adelante.

Hay que recordar que todas estas actividades son gratuitas, ya que el objetivo primordial de la Diputación es fomentar el habito del deporte y la competición sin la exigencia profesional que pueda existir en un nivel más elevado.