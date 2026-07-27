El Cross Jubileos vuelve a llenar Montellano de deporte en su XLIV edición

Montellano volvió a vivir una jornada marcada por el deporte con la celebración de la XLIV edición del Cross Jubileos. La prueba reunió a corredores de todas las edades y volvió a llenar las calles del municipio de ambiente deportivo

El municipio sevillano volvió a disfrutar de un día para el recuerdo con la celebración de una de sus citas más tradicionales, que reunió a corredores de todas las edades por las calles de la localidad

Montellano volvió a ponerse sus mejores galas para afrontar una jornada deportiva. El pasado viernes 24 de julio, el municipio sevillano acogió la XLIV edición del Cross Jubileos, una prueba que ya forma parte del calendario deportivo de la localidad y que, un año más, contó con una amplia participación y dejó las calles de Montellano teñidas de ambiente deportivo.

La cita tuvo como vencedores de la clasificación general a Eduardo Escalante Gutiérrez y Conchi Duarte Romero. En la categoría masculina, José Antonio García Azuar y Eduardo Gallego Cabrera completaron el podio, mientras que Beatriz Escalante Gutiérrez y M. Carmen Gallego Cabrera acompañaron a la vencedora en las primeras posiciones de la clasificación femenina.

Protagonismo también para las categorías de base

El Cross Jubileos volvió a contar con una importante presencia de jóvenes corredores. Las categorías inferiores tuvieron también su cuota de protagonismo en una jornada en la que el atletismo volvió a reunir a participantes de distintas edades.

Los primeros puestos fueron para Rubén Ferrera Campos, en Cadete Masculino; Esperanza Pilar Villarán, en Cadete Femenino; Hugo Pérez Cala, en Infantil Masculino; Zenaida Iglesias Jiménez, en Infantil Femenino; Javier Muñoz Escalera, en Alevín Masculino; Rocío Ferrera Campos, en Alevín Femenino; Leonardo Molino García, en Benjamín Masculino; y Alejandra Pérez Cala, en Benjamín Femenino.

De esta forma, el Cross Jubileos volvió a mostrar su capacidad para reunir a corredores de diferentes generaciones y mantener viva una cita que alcanza ya sus 44 ediciones.

Entrega de premios y reconocimiento a la organización

La jornada concluyó con la entrega de trofeos a los ganadores, un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Montellano, Rocío Figueroa García, y del delegado de Deportes, Alejandro Macías Rodríguez.

Ambos fueron los encargados de entregar los premios a los participantes que ocuparon los primeros puestos en las diferentes categorías de la prueba.

Desde el Ayuntamiento de Montellano se ha querido poner en valor el trabajo realizado para sacar adelante una nueva edición del Cross Jubileos, agradeciendo especialmente la labor del Club de Atletismo Montellano y de todas las personas implicadas en la organización de la carrera.

Asimismo, el Consistorio ha destacado la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla, cuya financiación permite contribuir a la organización de esta tradicional cita deportiva.

Con la celebración de su XLIV edición, el Cross Jubileos vuelve a dejar patente su arraigo en Montellano y su capacidad para convertir, un año más, las calles del municipio en el escenario de una jornada marcada por el deporte y la participación.