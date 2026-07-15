Sevilla tendrá una etapa íntegra de La Vuelta 2026 con final de lujo en La Maestranza

La provincia de Sevilla volverá a ser protagonista en La Vuelta a España 2026 con una etapa que comenzará en Dos Hermanas y terminará en la capital

Sevilla sigue acumulando proyectos deportivos de envergadura mundial. La provincia sevillana contará con una etapa completa de la próxima Vuelta Ciclista a España 2026. Así lo anunciaron este martes 14 de julio el director técnico de la Vuelta Ciclista a España, Fernando Escartín, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el alcalde de Dos Hermanas y diputado provincial, Francisco Rodríguez.

En la ubicación conocida como el Lago de la Vida de Dos Hermanas, se explicó que la etapa 17 de La Vuelta, la cual tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, transcurrirá en su totalidad por territorio sevillano, comenzando en el municipio nazareno y terminando en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería.

“Desde hoy nos ponemos en clave Vuelta Ciclista a España para intentar que este sea un día de fiesta, que las sevillanas y los sevillanos salgan a la calle, que los que vais a tener la oportunidad de ver al pelotón pasar por vuestras calles animéis a toda la población a salir, para dar una imagen de fortaleza y de respaldo al ciclismo y a este gran evento”, comentó Javier Fernández.

El presidente de la Diputación de Sevilla también destacó la importancia que el ciclismo siempre ha tenido en la provincia y más concretamente en Dos Hermanas, indicando "la responsabilidad" que supone para las entidades públicas "el fomento del deporte como práctica saludable; para eso invertimos en infraestructuras, apoyamos escuelas deportivas y clubes locales, porque donde haya talento, donde haya logros deportivos, tenemos que tener una prioridad”.

Por su parte, Fernando Escartín detalló la parte técnica de la etapa. “Lo que tratamos siempre es de ir al mayor número de poblaciones, de pasar por el centro de los pueblos, para que la ciudadanía pueda disfrutar de los ciclistas participantes, que los puedan ver de cerca. Vamos a vivir un gran espectáculo como se merece esta provincia, porque va a haber escapadas, pero posiblemente habrá un control para poder llegar al sprint todos juntos”, afirmó.

La etapa 17 será ideal para los velocistas

En esta etapa, que se desarrolla por completo en la provincia sevillana, se recorrerán entre 185 y 190 kilómetros de terreno llano, siendo una de las jornadas más asequibles de las 21 pruebas que componen la competición.

En total, son cuatro las etapas que transcurren por Andalucía, empezando por la 15 en Córdoba y terminando con la etapa 18 en Cádiz.

La etapa sevillana transcurrirá por localidades como Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera (el punto más alto de la etapa: 203 metros sobre el nivel del mar), Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona, Pradollano, San José de la Rinconada y La Rinconada. Además de la salida desde Dos Hermanas y la llegada en Sevilla capital.