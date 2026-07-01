Casimiro Fernández destaca la Copa Sevilla de Tenis: "Uno de los torneos Challenger más importantes de España"

El Diputado de Cultura y Ciudadanía ha querido alabar a este torneo que sigue haciendo historia en la ciudad de Sevilla, mostrando su compromiso para el crecimiento del mismo

Sevilla sigue creciendo e impulsándose gracias a los múltiples eventos que colocan a la provincia ante un escaparate internacional único. Uno de los mejores ejemplos para ello es la Copa Sevilla de Tenis que, año tras año, sigue llenando de emoción las pistas del Club de Tenis Betis. Grandes estrellas de este deporte ya han dejado su huella en este torneo que les ha servido como trampolín para importantes logros internacionales, siendo el ejemplo más cercano el de Ignacio Buse, que ha pasado de coronarse como campeón en 2025 en la capital hispalense a cerca del top-30 del ranking ATP.

La pasada semana, y a raíz de todas las novedades que presenta esta edición, ya se ha podido conocer el que será el cartel de esta edición. El Palacio Mudéjar de Sevilla fue el lugar elegido para este acto que concentró a importantes personalidades institucionales. La Diputación de Sevilla, en este caso, estuvo representada por el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández. En la presentación de esta edición, tuvo la oportunidad de poder destacar este torneo de gran importancia para la ciudad y que sirve como fecha importante para el calendario tenístico a nivel nacional.

"Felicito a la Organización por la excelente labor realizada hasta ahora para convertir esta 63ª edición en un torneo cualitativamente más interesante para las personas aficionadas al tenis. Y hago un llamamiento a toda la provincia para que en septiembre la ciudadanía venga a disfrutar de la Copa Sevilla de Tenis, porque estoy más que convencido de que lo que viviremos en esta pista no va a defraudar a nadie", declaró.

El compromiso de esta institución con esta competición es evidente, y así lo quiso mostrar Casimiro Fernández. "Para la Diputación de Sevilla es una enorme satisfacción respaldar un proyecto tan longevo y consolidado como esta Copa Sevilla, que ha demostrado visión de futuro y una capacidad extraordinaria para reinventarse y seguir creciendo hasta convertirse en uno de los torneos Challenger más importantes de España y el torneo internacional de tenis sobre tierra batida más relevante de Andalucía (...) Un torneo que dinamiza nuestra economía, crea oportunidades y proyecta una imagen extraordinariamente positiva de Sevilla y su provincia. A lo largo de todas estas ediciones ha atraído a miles de visitantes, movilizando al sector turístico, a la hostelería y al comercio, y situando a nuestra tierra en el mapa internacional del deporte, además de ser una ventana privilegiada para descubrir a las grandes figuras del tenis del futuro".

Por último, destacó la capacidad de la provincia para poder organizar este tipo de eventos. "Desde la Diputación creemos firmemente en este tipo de proyectos, porque demuestran que nuestra provincia está preparada para albergar grandes eventos internacionales. Contamos con infraestructuras, con capacidad organizativa, con personas con mucho talento y, sobre todo, somos una tierra con una enorme vocación de acogida", finalizó.