Regresa por todo lo alto el Circuito de Natación de Verano

Regresa a la provincia sevillana uno de los circuitos que más gusta como es el de Natación de Verano, que volverá a llenar de ilusión las piscinas de los distintos municipios donde se realicen las pruebas

La provincia sevillana sigue siendo uno de esos lugares excepcionales para que el deporte pueda lucir de la mejor manera posible. Muchos son los parajes naturales únicos que ofrece esta tierra y que hacen que la actividad física sea un auténtico lujo en esta ciudad. Es por ello que las oportunidades se multipliquen y mucho más cuando los municipios se vuelcan en ofrecer increíbles experiencias que hacen que se puedan conocer a los distintos municipios que existen en la provincia de Sevilla. Esto hace que la provincia se convierta en un espacio 360 donde la experiencia tanto cultural como deportiva sea única para todos los interesados en la práctica.

La Diputación de Sevilla es una de esas instituciones que se vuelca en ofrecer importantes experiencias deportivas que sirvan para poder gozar de todo lo que la provincia ofrece, con oportunidades únicas que sirven para toda la familia. Ahora que se acerca la temporada de verano, muchos son los que buscan actividades en la que el agua tenga gran protagonismo, para poder remediar las altas temperaturas que suelen protagonizar los meses de verano en la provincia de Sevilla. Con esto, comienza ahora uno de esos circuitos que gustan y mucho al público sevillano, como es el Circuito de Natación de Verano.

En el Circuito Deportivo Provincial de Natación de Verano participan los niños y niñas en edad escolar de los municipios de la Provincia de Sevilla. Este Circuito Provincial, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, tiene un carácter promocional, participativo y formativo, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose a normas federativas. Al ser jóvenes de promoción deportiva, no pueden poseer licencia federativa vigente.

Hasta cuatro son los grupos que componen este circuito y que permiten dividir a la provincia sevillana dependiendo de la cercanía de los distintos municipios. Seis serán las categorías, tanto en femenino como en masculino- que podrán competir en el mismo, partiendo desde Prebenjamín -que incluye a pequeños nacidos entre el año 2018 y 2019- hasta Juvenil -que incluye a aquellos nacidos en los años 2007, 2008 y 2009-. El grupo 2 será el encargado de abrir el telón e próximo 7 de julio en Aznalcazar, todo esto de un circuito que verá su final el próximo 3 de septiembre cuando se celebren las finales conjuntas de este circuito. Oportunidad única para que los más pequeños puedan disfrutar de una actividad única en la provincia.