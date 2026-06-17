Villanueva del Río y Minas será el escenario del estreno de la Travesía de Aguas Abiertas

La Diputación de Sevilla estrena en este inicio de verano la Travesía de Aguas Abiertas, que brindará grandes emociones y que servirá de telonera para todo lo que se avecina en el Circuito Provincial de Natación de Verano

Sevilla es uno de esos lugares donde el deporte se respira de forma diferente. Muchos son los sitios donde la práctica deportiva se puede realizar de la mejor manera posible con instalaciones y lugares naturales que así lo permiten. Esto es una oportunidad única para que los amantes del deporte puedan realizar aquellos que más aman, todo eso con la posibilidad de poder conocer rincones únicos que hacen que se pueda conocer a los distintos lugares de los municipios sevillanos, permitiéndose mezclar lo mejor que el deporte y la cultura tiene dentro de la provincia. Esto se eleva más si se incluye el factor familia, que permite que los más pequeños puedan conocer lo bueno que hay en la provincia.

La Diputación de Sevilla, en este caso, es una de esas instituciones que vela para que estas jornadas se puedan desarrollar de la mejor manera posible y con el disfrute de los máximos usuarios distintos. Ahora toca una de esas épocas que más gusta en la provincia, como es la veraniega, cuando el calor exige que se busquen otras alternativas. Y estas aparecen en el municipio de Villanueva de Río y Minas.

Por primera edición, se va a celebrar la Travesía de Aguas Abiertas en la Diputación de Sevilla. La travesía se celebrará el próximo domingo 5 de julio sobre las 14:00 en dicho municipio, donde los participantes podrán disfrutar de su espectacular entorno nadando en las aguas del río Huéznar, principal eje natural, recreativo e histórico de la Sierra Norte sevillana. Esta travesía competitiva está abierta a nadadores de todas las edades desde la categoría alevín en adelante, tanto federados como no federados. Esto es, sin lugar a duda, una ocasión única para poder conocer esta gran localidad sevillana de la mano del deporte.

A la espera de conocer más detalles de esta prueba, esta jornada queda enmarcada como pregonera para el Circuito de Natación de Verano, siendo este una cita más que esperada dentro de los deportes que promociona la Diputación de Sevilla. De esta forma, la provincia puede aprovechar los distintos parajes naturales que obtiene para traer una prueba que, a pesar de ser la primera, no estará falto de emoción y deportividad. Un recuerdo único para todos los que participen de ella y que, a pesar de no contar dentro de las puntuaciones del circuito, servirá como telonera para un circuito especial en la provincia de Sevilla.