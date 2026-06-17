Mundial 2026 | Partidos de hoy miércoles 17 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Portugal-RD Congo, Argentina - Argelia, Inglaterra-Croacia, Austria-Jordania, Irak - Noruega

Argentina, Portugal e Inglaterra entran en escena en una jornada larga, con tres partidos de madrugada para España y dos duelos fuertes en horario de tarde y noche en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 afronta este miércoles 17 de junio una de sus jornadas más completas de la primera fase. Argentina, Portugal e Inglaterra, tres de las selecciones favoritas, debutan en el torneo, mientras Irak, Noruega, Argelia, Austria, Jordania, RD Congo y Croacia también abren su camino.

La agenda obliga a mirar bien los horarios en España. La madrugada concentra tres encuentros, con Irak - Noruega, Argentina - Argelia y Austria - Jordania. Por la tarde llegará Portugal - RD Congo y por la noche cerrará el día el Inglaterra - Croacia.

Partidos de hoy miércoles 17 de junio del Mundial 2026 en horario español

El calendario del Mundial 2026 deja cinco partidos para este miércoles 17 de junio. La jornada comenzará a medianoche y terminará cerca de la medianoche siguiente, con actividad repartida entre los grupos I, J, K y L.

Argentina será el gran foco de la madrugada española, con el estreno de la vigente campeona del mundo ante Argelia en Kansas City. Más tarde será el turno de Portugal, con Cristiano Ronaldo como gran reclamo, y de Inglaterra, que se medirá a Croacia en uno de los cruces más atractivos del día.

Irak - Noruega ( Grupo I, 00.00 horas, Boston Stadium)

Argentina - Argelia (Grupo J, 03.00 horas, Kansas City Stadium)

Austria - Jordania (Grupo J, 06.00 horas, San Francisco Bay Area Stadium)

Portugal - RD Congo (Grupo K, 19.00 horas, Houston Stadium)

Inglaterra - Croacia (Grupo L, 22.00 horas, Dallas Stadium)

Dónde ver en TV los partidos de hoy del Mundial 2026

DAZN ofrece todos los partidos del Mundial 2026 en España, por lo que los cinco encuentros de este miércoles 17 de junio estarán disponibles a través de la plataforma, además de incluirse en los paquetes de fútbol de Movistar + y Orange TV. La jornada completa se podrá seguir desde la madrugada hasta la noche.

Por otro lado, el Inglaterra - Croacia, fijado a las 22.00 horas, también aparece dentro de la programación en abierto a través de RTVE, mediante La 1 y la página web de RTVE Play.

Horarios del Mundial 2026 hoy: una jornada marcada por favoritos

El miércoles 17 de junio reúne a tres selecciones candidatas a llegar lejos: Argentina, Portugal e Inglaterra. Las tres debutan en horarios muy distintos para España, pero con una obligación parecida: empezar ganando para no abrir dudas demasiado pronto.

Noruega también tendrá un estreno importante ante Irak, sobre todo por el peso de Haaland y por la dureza del Grupo I. Austria, por su parte, necesita imponerse a Jordania para colocarse bien en la pelea por acompañar a Argentina.

La jornada deja una agenda exigente para el espectador español: medianoche, madrugada, mañana, tarde y noche. Un día completo de Mundial, con estrellas reconocibles, selecciones históricas y varios partidos que pueden empezar a ordenar cuatro grupos diferentes.