Deporte Provincial Sevilla 1x05: Marchas cicloturistas y BTT Rally

Quinto programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre las marchas cicloturistas y el circuito Diputación de Sevilla BTT Rally 2025/26

En este nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla, hablamos sobre las marchas cicloturistas y el circuito Diputación de Sevilla BTT Rally 2025/26. Este programa forma parte del programa de difusión del calendario deportivo provincial y ofrece un recorrido sonoro por los principales circuitos, competiciones y eventos deportivos impulsados por la Diputación Provincial de Sevilla. A lo largo de distintos episodios, se abordarán las modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, ajedrez o natación, así como grandes citas como los Juegos Deportivos Provinciales o el Cross Internacional de Itálica. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en Spotify e ivoox.

En este quinto de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitados a Antonio Francisco Rodriguez Borrego, técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla, y a Juan Fernández Camacho, representante de la Federación Sevillana de Ciclismo.

Para contextualizar, hay que tener en cuenta que las marchas cicloturistas es un "circuito provincial basado en el fomento del ocio activo familiar cuya filosofía es dar a conocer los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad sede, a través del ciclismo". Por otro lado, el circuito Diputación de Sevilla BTT Rally es una "versión más competitiva del ciclismo en bicicleta de montaña practicada en circuitos muy atractivos, habitualmente agrestes, con recorridos sinuosos, exigentes y eminentemente rápidos".

Normalmente, el circuito de BTT Rally se extiende desde noviembre hasta finales de febrero, aunque esta temporada 2025/26 han llegado hasta marzo por motivos meteorológicos. En el caso de las marchas cicloturistas, el calendario lo componen diez pruebas que se desarrollan desde abril hasta octubre, con el parón propio del verano los meses de julio y agosto.

Calendario marchas cicloturistas

19 de abril - La Campana

10 de mayo - Bollulos de la Mitación

24 de mayo - Arahal

31 de Mayo - Alcolea del Río

14 de junio - El Cuervo

6 de septiembre - Gilena

13 de septiembre - Cañada Rosal

20 de septiembre - Marinaleda

4 de octubre - Cazalla de la Sierra

18 de octubre - el Castillo de las Guardas

Calendario del circuito Diputación de Sevilla BTT Rally

23 noviembre 2025 - El Viso del Alcor

30 de noviembre - Osuna

14 diciembre - Aznalcóllar

11 enero - Benacazón

7 de marzo - Gilena (Suspendido)

14 de marzo - Lebrija

En el programa hacemos bastante hincapié en la marcha cicluturista del domingo 14 de junio, la cual tendrá lugar en El Cuervo, ya que es la última antes del citado parón veraniego de la actividad.