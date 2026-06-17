Este jueves se pone en marcha el plazo de reserva de los bonos para este verano de la piscina del CEP Blanco White

Este jueves abre el plazo de reserva de bonos para la temporada estival 2026 de la piscina del Centro Educativo Provincial Blanco White, una oportunidad única para poder lidiar con la calor que hace en la provincia de Sevilla

El verano llega a la provincia de Sevilla y, con ello, las ganas de poder aprovechar las instalaciones que la misma tiene para poder refrescarse ante las altas temperaturas. Todo eso en un momento del año donde los más pequeños ya han acabado con sus obligaciones estudiantiles y casi que cuentan las horas para poder disfrutar de las distintas piscinas disponibles en la provincia y poder disfrutar, de esa forma, de unas grandes jornadas junto a sus amigos con el agua como protagonista. Y, para poder encontrar ese sitio ideal, este jueves se pondrá en marcha algo esperado para muchos sevillanos.

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla abre el plazo de reserva de bonos para la temporada estival 2026 de la piscina del Centro Educativo Provincial Blanco White este próximo jueves 18. El plazo se iniciará a las nueve de la mañana y permanecerá abierto hasta las 23:59 del próximo miércoles 24 de junio. Estas reservas podrán realizar vía online, todo ello a través de la propia web de la Diputación de Sevilla.

El pago de los abonos se realiza exclusivamente a través de las plataforma y estos son nominativos y no canjeables. Para acceder a las instalaciones deberá mostrarse el DNI/NIE junto con el carnet de la piscina. Los menores de 14 años solo podrán acceder en compañía de una persona adulta responsable.Hay que recordar que el bono para los baños durante ambos meses tiene tres modalidades. Por una parte el bono familiar para julio y agosto, para cuya tramitación es necesario aportar un Certificado de Empadronamiento Colectivo reciente, cuya fecha de empadronamiento de los miembros que habitan en el mismo domicilio familiar deberá ser anterior a 1 de junio de 2026. En cuanto al bono mensual para julio y el bono mensual para agosto tienen ambos el carácter de individual, al igual que el bono de temporada (julio y agosto).

Además, en las instalaciones de la piscina se ofrece en julio y agosto un curso de natación para niños a partir de 6 años, que se realiza de lunes a viernes (no festivos), de 12:00 a 13:00 horas.La temporada 2026 de baños en la piscina del CEP Blanco White se extenderá desde el 1 de julio al 31 de agosto. En cuanto al horario de baño libre será de lunes a viernes, de 13 a 19:45 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12 a 20:15 horas. El acceso a la piscina está localizado en el control entre la Imprenta Provincial, antiguo Instituto de la Grasa y el CEP Blanco White y cuenta con un amplio aparcamiento para turismo y autobuses. Para quienes utilizan el transporte público, a la piscina se llega a través de las líneas 3 y 37 de Tussam.