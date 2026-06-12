Una nueva jornada de convivencia se vivirá este próximo fin de semana en la gala de clausura de los Juegos Provinciales

Este próximo fin de semana, en un escenario idílico para la familia como es el Guadalpark, los más pequeños podrán disfrutar de una gran jornada de premiaciones que servirá de convivencia y unión

La provincia de Sevilla sigue siendo un escenario excepcional para el deporte. Las oportunidades no dejan de aparecer y es que, tanto dentro como fuera de las correspondientes instalaciones, varias son las disciplinas que se pueden practicar y que brindan un espectáculo único. A todo esto, se le suma el gran compromiso de los distintos municipios de la provincia sevillana en hacer unas jornadas que, más allá de lo deportivo, sirvan para conocer aquellos entresijos que esta tierra esconde. Esto, por lo tanto, es una oportunidad familiar única para poder disfrutar de lo mejor que el deporte tiene.

En todo esto, la Diputación de Sevilla juega un papel fundamental. Semana a semana, la institución se encarga de brindar importantes jornadas que sirvan para que las opciones para poder hacer deporte sean multitud. Más allá de fomentar la participación, estos programas sirven de escaparate para el talento local y el juego limpio en cada modalidad.

Como colofón a toda una temporada de esfuerzo, el organismo provincial celebra una nueva edición de la clausura de los Juegos Provinciales. Esta es la gala en la que se realizará la entrega de los trofeos de los primeros clasificados, en las diferentes modalidades deportivas de cada una de las zonas deportivas en las que se divide la provincia. Como ya se ha comentado en diversas ocasiones, es importante recalcar la deportividad que estas jornadas brindan, siendo esta gala el mejor medidor de ello. La pasada semana, ya fueron varios los jóvenes que tuvieron la oportunidad de poder disfrutar de sus respectivas galas, siendo los homenajeados los equipos participantes de las zonas III y IV. También se contó con aquellos equipos de las modalidades de tenis mesa y de balonmano, por lo que muchos fueron los pequeños que pudieron gozar de una gran fiesta deportiva.

Este próximo fin de semana, le toca la fiesta a aquellos equipos participantes de las zonas I y II. Estas galas se celebrarán los días 13 y 14 de junio respectivamente; siendo esta un momento especial para poder compartir junto a sus compañeros. Esto no acaba aquí, ya que todo esto se celebra en el parque acuático Guadalpark, por lo que la Diputación de Sevilla facilita que los más jóvenes y sus familias puedan disfrutar de un enclave especial de la capital de Sevilla, siendo este el gran atractivo de una gala donde lo primordial es la diversión y la convivencia entre los equipos.