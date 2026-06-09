Los más pequeños pudieron disfrutar de una gran jornada de convivencia en la clausura de los Juegos Provinciales

El pasado fin de semana comenzaron a darse las distinciones correspondientes a la clausura de los juegos provinciales, teniendo al parque acuático Guadalpark como escenario ideal para ello

La provincia sevillana es un auténtico emblema para la práctica deportiva. Las oportunidades para poder hacer ejercicio físico son únicas, con importantes espacios tanto en interiores como en exteriores que hacen que muchos sean los que se animen a probar las distintas disciplinas. Aparte de eso, hay algo importante, y es que la provincia cuenta con unos municipios más que comprometidos con el deporte y organizan importantes jornadas que permiten un descubrimiento en profundidad de rincones únicos que llenan de magia a la tierra sevillana. Esto sirve para que, entre otras cosas, los jóvenes puedan tener la oportunidad de poder disfrutar de aquello que más aman.

La Diputación de Sevilla, en este caso, es una de esas instituciones que muestra su compromiso ineludible con que el deporte tenga un hueco importante en la provincia. Varias son las jornadas que organiza que hacen que las opciones se multipliquen para todos aquellos que quieran hacer deporte. También es importante destacar aquellas actuaciones en las distintas disciplinas, siendo estos auténticos ejemplos en cuanto a la realización de sus respectivos deportes. Es por ello que, como cada año, se vuelve a celebrar la clausura de los Juegos Provinciales. Esta es la gala en la que se realizará la entrega de los trofeos de los primeros clasificados, en las diferentes modalidades deportivas de cada una de las zonas deportivas en las que se divide la provincia.

Este acto es la mejor manera para poder mostrar a los más pequeños de la provincia que los sueños se cumplen y que, con esfuerzo y dedicación, se pueden llegar a lograr grandes hitos deportivos. Para poder hacer entregas de todos esos trofeos, la Diputación de Sevilla divide esta gala en distintos días con el objetivo de que la experiencia sea la mejor posible para todos los presentes. El pasado día 6 de junio, le tocó el turno a los equipos participantes de la Zona III y equipos de tenis de mesa. Para el día siguiente, el 7, se pudo hacer entrega de estos premios a aquellos equipos de la zona IV y a los equipos de balonmano.

Una experiencia única que, para más inri, contó con un escenario fantástico como es el parque acuático Guadalpark. Desde la organización, se facilitó la entrada a los participantes de los juegos provinciales y a sus familiares para que pudiese gozar de una jornada de convivencia que sirve para reafirmar la importancia del deporte.