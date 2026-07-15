30 aniversario

Deporte Provincial Sevilla 1x07: Subvenciones de Diputación

Séptimo programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre tres importantes líneas de subvenciones dirigidas a impulsar modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas, fomentar la igualdad de género en el deporte y respaldar a los deportistas sevillanos de alto rendimiento que representan a nuestra provincia en competiciones nacionales e internacionales

José Antonio RiveroJosé Antonio Rivero 3 min lecturaSin comentarios

En este nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla, hablamos sobre tres importantes líneas de subvenciones dirigidas a impulsar modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas, fomentar la igualdad de género en el deporte y respaldar a los deportistas sevillanos de alto rendimiento que representan a nuestra provincia en competiciones nacionales e internacionales. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en ⁠Spotify⁠ e ⁠Ivoox⁠.

En este séptimo programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitado a Casimiro Fernández Linares, diputado del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

Tratamos una parte del deporte que muchas veces permanece en un segundo plano, pero que resulta imprescindible para que clubes, deportistas y proyectos puedan seguir creciendo: el apoyo de las instituciones.

Subvenciones dirigidas a modalidades olímpicas y paralímpicas menos mediáticas

"El objeto de la convocatoria es apoyar económicamente a clubes deportivos (que no sean SA Deportivas) y secciones deportivas, con domicilio social en la provincia de Sevilla, incluida Sevilla capital, de sus modalidades deportivas minoritarias olímpicas y paralímpicas, cuyos equipos séniors, cumplan los requisitos y participen en ligas nacionales, durante la temporada 2025-2026 (o temporada 2026, si dicha modalidad/especialidad deportiva coincide con el año natural)".

Convocatoria dirigida directamente a deportistas con condición de alto rendimiento

"El objeto de la convocatoria es apoyar económicamente a personas deportistas de modalidades/especialidades deportivas no profesionales olímpicas/paralímpicas nacidas o empadronadas en municipios de Sevilla, incluida la capital, que hayan destacado en el ámbito competitivo durante la temporada 2024-2025 o el año natural 2025 (según temporada deportiva), con la finalidad de colaborar en su desarrollo individual para el mantenimiento y mejora del rendimiento deportivo".

"Abarca a deportistas individuales y de equipo I, esto es, de tipo no individual ni considerados deportes colectivos, de acuerdo con la clasificación realizada en el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía".

Subvenciones destinadas a promover la igualdad de género

"El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones y ayudas a instituciones sin ánimo de lucro, destinadas a fomentar la promoción de la igualdad de género en el deporte sevillano. Las acciones estarán destinadas a promover la participación de las mujeres y/y hombres en la modalidad deportiva correspondiente con marcado carácter de género, rompiendo la brecha de género, así como diversificando la práctica deportiva en ambos sexos (ejercicio 2026)".

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