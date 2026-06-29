Comienzan las inscripciones específicas para el Circuito Provincial de Natación de Verano

En los próximos días dará comienzo el nuevo año del Circuito Provincial de Natación de Verano, que servirá para que los más pequeños puedan disfrutar de refrescantes jornadas en varios puntos de la provincia

La provincia de Sevilla se mantiene como un referente donde el deporte se vive con una pasión especial. Esto no es solo un decir: la región cuenta con una enorme variedad de espacios, desde rutas naturales al aire libre hasta pabellones cubiertos de última generación, que multiplican las opciones para que cualquiera pueda practicar su actividad favorita. Además, los municipios sevillanos demuestran constantemente su compromiso con la salud organizando jornadas diseñadas para que los más pequeños disfruten del ejercicio y asimilen valores clave como el compañerismo y el respeto.

En este escenario, la Diputación de Sevilla juega un papel fundamental como uno de los grandes motores de estas iniciativas. Su implicación directa y su apoyo institucional son clave para garantizar que cada evento deportivo sea un éxito, logrando que estas jornadas formativas se conviertan en experiencias inolvidables y muy divertidas para los niños y niñas de la provincia. Aquí surge uno de los circuitos que, ahora que el verano ya ha llegado, es una oportunidad única para todos ellos, como es el de Natación de Verano. Este Circuito Provincial, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, tiene un carácter promocional, participativo y formativo, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose a normas federativas. Al ser jóvenes de promoción deportiva, no pueden poseer licencia federativa vigente.

Este dará su pistoletazo de salida la próxima semana, dando lugar a jornadas emocionales y especiales que servirá para que los más jóvenes puedan ir formándose en los valores del deporte acompañados del agua. El 7 de julio, a las 10:00, será la localidad de Aznalcazar la encargada de dar comienzo a estas jornadas. Cabe recordar que este municipio queda encuadrado en el grupo 2, donde se encuentran diferentes municipios del Aljarafe. Este lunes 29 dio comienzo la inscripción de cara a esta prueba específica, siendo el final este jueves 2 a las 23:59. De esta forma, los interesados en participar en la misma ya pueden solicitar su plaza.

Al igual ocurre con la jornada que se celebrará el próximo 10 de julio, aunque en este caso en la localidad de Arahal correspondiente al grupo 3, asignado a la Campiña Sevillana. En los días especificados anteriormente, también podrán realizar su correspondiente inscripción a esta jornada. Cabe recordar que hasta cuatro son los grupos que componen este circuito y que permiten dividir a la provincia sevillana dependiendo de la cercanía de los distintos municipios. Seis serán las categorías, tanto en femenino como en masculino- que podrán competir en el mismo, partiendo desde Prebenjamín -que incluye a pequeños nacidos entre el año 2018 y 2019- hasta Juvenil -que incluye a aquellos nacidos en los años 2007, 2008 y 2009-.