Rafa Jódar - Felix Gill en directo: partido de Rafa Jódar de primera ronda de Wimbledon 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Felix Gill correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026

¡Buenos días! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del debut de Rafa Jódar en la edición 2026 de Wimbledon , con un enfrentamiento ante el inglés Felix Gill.

Rafa Jódar - Felix Gill: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en Wimbledon 2026

Rafa Jódar ha saldado, de momento, con victoria su debut en los dos Grand Slam previos, los primeros que jugaba en su carrera. Ahora le toca hacerlo en Wimbledon y, al igual que en Roland Garros, lo hará como cabeza de serie

Rafa Jódar y Felix Gill nunca se han visto las caras , ni siquiera en el cicuito Challenger de la ATP o en ITF, torneos en los que el español jugaba hasta no hace muchos meses

"La transición entre que acabas Roland Garros y empiezas en hierba es muy rápida. En este primer año estoy aprendiendo muchísimo. El juego es completamente diferente y mucho más rápido donde el saque y el resto son muy importantes".

Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy lunes 29 de junio con Rafa Jódar, Sinner, Djokovic, Mérida, Sabalenka...

Jódar abre una pista en la que luego juegan este lunes Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Naomi Osaka o la excampeona de Wimbledon Barbora Krejcikova; una jornada en la que se dejarán ver Jannik Sinner (14:30 horas), Djokovic, Medvedev, Sabalenka... Y hasta 8 de los 12 españoles del cuadro final

Rafa Jódar sólo ha perdido un partido -Alexander Blockx en la final del Challenger de Camberra- ante rivales fuera del Top-100 este año y eso que empezó jugando ese circuito. Eso indica la regularidad del madrileño y por qué aparece como favorito en este partido. Desde marzo sólo pierde ante jugadores que son Top-30

A la misma hora que comienza este partido también inicia el toneo londinense otro español: Pablo Carreño . El asturiano ha perdido en las siete ocasiones que ha jugado en Wimbledon y tiene como objetivo estrenarse. Su rival: Denis Shapovalov

Gran inicio del tenista español. Bien son su servicio, ha solventado todos los puntos con autoridad ante un Felix Gill que, de momento, no ha tenido opción al resto

30-0 Un error de Jódar en el primer peloteo largo y el primer saque directo del encuentro dan ventaja al británico

40-15 El saque está dándole puntos a Gill, que había fallado con su derecha en el punto anterior

Otro buen saque y derecha al pasillo del español para cerrar el segundo juego, que se apunta el inglés

15-15 (saca Jódar) Primera ventaja al resto tras un buen drivel del británico; aunque reacciona pronto el español con una gran derecha a la que no puede responder su rival

40-15 El de Leganés pone la directa con una buena derecha cruzada y y¡un error de su rival

Cierra el juego Rafa Jódar tras ceder su primer punto con el saque, pero con un buen servicio que le da tranquilidad

15-15 (saca Gill) El británico juega con segundo arriesga y se acelanta; aunque Jódar responde y fuera el error del inglés

30-30 Se adelanta por primera vez el español con saque del rival tras un drive a la red de Gill, aunque luego el que falla es el tenista madrileño para mantener la igualada

Lo soluciona Felix Gill con un buen saque, que le está dando muchos puntos en este inicio

Iguales (2): Como si nos estuviera oyendo, Gill mete un 'ace' y se pone en disposición de cerrar el juego, pero Jódar no se rinde con otro gran resto que provoca el error del tenista local

Juego para Felix Gill, que mete un nuevo saque directo y cierra su turno de servicio con otro buen saque y error de revés del español

Rafa Jodar se apunta su segundo juego en blanco -sólo ha cedido un punto con su saque- después de meter su primer saque directo y cerrar su turno con una gran volea

15-30 (saca Gill) Buen saque y resto fuera del español para empezar; pero remonta tras un buen peloteo en el fuerza el error del rival y una bola a la línea que mete presión a Gill

¡Break para Rafa Jódar! Caña de Gill que le sitúan 15-40 y error tras un peloro del inglés para dar ventaja, por primera vez, a Jódar en este partido

40-0 Otro visto y no visto está siendo este juego para un Jódar que esta muy firme y parece como si fuera nativo de la hierba. Un buen saque a la T, una jugada que resuelve en la red y una gran dejada cruzada le ponen en bandeja el 5-2

Rafa Jódar cierra el juego con autoridad y se pone en disposición de restar para ganar el primer set del partido

30-0 (saca Gill) Parece que se ha tomado un respiro el español, aunque Gill también vuelve a sacar muy bien; dos buenos servicios ponen en ventaja al británico

Juego para Gill, que no se rinde y que cierra en la red este turno de saque

30-0 (saca Jódar) Peloteo largo para empezar, en el que Gill acaba fallando; a continuación, Jódar cierra el punto con una dejada que bota poco y a la que no puede llegar su contrincante

40-15 Intenta de nuevo la dejada el español, pero esta vez falla; aunque se pone con punto de set a continuación tras un gran saque

Rafa Jódar cierra el primer set a lo grande, con un saque directo, el segundo del partido para él

Feliz Gill ha demostrado que también sabe sacar partido de esta arma y, de hecho, ha sido su gran respaldo, pero cuando no entraban los primeros o no metía un gran primer saque, se encontraba con su rival encima. Y, a la primera que no estuvo acertado, Rafa Jódar lo aprovechó.

Buen primer set de Rafa Jódar, que apenas ha cedido dos puntos con su saque y se ha mostrado muy seguro cada vez que ha dispuetos del servicio.

30-0 (saca Gill) Jódar comete un error en el primer punto y Gill coloca un saque al cupero que el español no responde

30-30 Jódar avisa que sigue estando ahí con un resto profundo que sorprende a su rival y un error de Gill cuando trataba de defenderse con un revés cortado

Juego para Gill, que supera la presión con dos buenos servicios que Jódar, en esta ocasión, no pudo responder

El esperado regreso de Rafa Jódar va a llegar en la hierba de Wimbledon. Desde Roland Garros no vemos jugar al tenista madrileño, que se ha convertido en el referente de la Armada mientras Carlos Alcaraz sigue convaleciente de su lesión en la muñeca.

Jódar ha vivido dos semanas complicadas tras una lesión abdominal que le impidió debutar en hierba en los torneos de Queen's y Eastbourne y ahora llegará, sin red, para vérselas con un joven británico que acaba de jugar su primer partido en el ATP Tour y que debuta en un Grand Slam.

Felix Gill, su rival, no es un desconocido en Inglaterra, ya que ha sido protagonista de un programa televisivo que le ha dado a conocer antes incluso de que fuera reconocido como tenista. La federación británica de tenis (LTA) le seleccionó como uno de los protagonistas principales de la serie documental 'Beyond the Baseline', que muestra los sacrificios cotidianos que deben hacer los jóvenes tenistas que intentan dar el salto al circuito de élite.

A priori, Jódar debe aparecer como favorito, pero su falta de experiencia y recorrido en hierba lo equilibran todo. Su rival apenas ha llegado este año a jugar su primera final en el circuito ATP Challenger, pero tiene más partidos sobre esta superficie y juega en casa.

Wimbledon trata bien a Rafa Jódar

El hecho de jugar con un británico y que Rafa Jódar ya no sea un desconocido para el gran público ha hecho que la organización les 'permita' abrir una de las pistas más importantes de Wimbledon, la 3, por lo que, salvo que la lluvia lo impida, el choque comenzará a las 12:00 horas, en España.

"Es una superficie nueva para mí. Tuve la oportunidad de jugar un par de semanas cuando era júnior hace dos años, pero creo que ahora será totalmente diferente. Solo hay que adaptarse”, señalaba en la previa de su debut en Wimbledon.