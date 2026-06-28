Rafa Jódar aclara su lesión y Rafa Nadal alecciona a Landaluce antes de Wimbledon

Los tenistas madrileños afrontan con "ilusión" su debut en el tercer Grand Slam, donde ambos se estrenan como profesionales

Rafa Jódar fue sorteado el pasado viernes en el cuadro final de Wimbledon y emparejado con el inglés Felix Gill. Aunque ni siquiera eso hizo que hubiera dudas en torno a su estado físico y a cómo llegaba al tercer torneo del Grand Slam de la temporada.

El tenista madrileño no juega un partido desde que perdiera con el alemán Alexander Zverev en cuartos de final de Roland Garros, hace casi un mes. Y durante muchos días apenas ha podido entrenar por una lesión en el abdomen que le impidió jugar en Queen's y en Eastbourne.

A eso se añade su nula experiencia en hierba, una superficie en la que sólo ha disputado dos torneos como júnior hace dos años, pero en la que no ha podido debutar como profesional por esa lesión.

Jódar se encargó de subir unas fotos entrenándose en las pistas de Wimbledon a mitad de semana, con las que quería confirmar que estaba preparado para afrontar el reto. Y ahora, en la previa de su debut ante Felix Gill, ha ratificado que llega en perfectas condiciones.

"Estoy al 100% para jugar", señala antes que nada el tenista madrileño, descartando con ello que llegue mermado a su debut en la edición 2026 de Wimbledon. Aunque sí que reconoce que su rendimiento en hierba después de no haber jugado ni un partido es toda una incógnita. "Me estoy intentando adaptar de la mejor manera posible. No hay muchas semanas al año que jugamos en esta superficie y eso se nota. No he podido jugar ningún torneo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible", aceptaba el de Leganés.

Jódar explica por qué paró antes de Queen's

Jódar publicó en su día los motivos de su retirada justo antes de empezar Queen's y ahora ha querido aclarar cómo había sido esa lesión que le ha tenido dos semanas parado. "A dos días de empezar Queen's sentí unas molestias y me hice una resonancia. La mejor opción era parar y me volví a España donde estuve una semana con mi fisioterapeuta y con el médico de la Federación Española de Tenis, que me ayudo mucho. Llegué aquí el lunes para tener unos días de adaptación en hierba y ha sido una decisión acertada", explica el del CT Chamartín sobre todo el proceso que ha llevado a cabo en estas semanas.

Jódar tan sólo pudo hacer unos entrenamientos previos a Queen's y ahora, esta semana, lo que ha podido practicar en Londres. Pero tiene claro con lo rápido que tiene que cambiar de la tierra y lo que tiene que hacer. "La transición entre que acabas Roland Garros y empiezas en hierba es muy rápida. En este primer año estoy aprendiendo muchísimo. El juego es completamente diferente y mucho más rápido donde el saque y el resto son muy importantes", afirmaba el tenista español.

Rafa Nadal enseña a jugar a Martín Landaluce

Si ha tenido oportunidad de jugar dos torneos (Halle y Mallorca) su paisano Martín Landaluce y completar cuatro partidos. Pero es que, además, Landaluce venía con la lección aprendida de alguien que ha ganado dos veces en Wimbledon y ha jugado algunas finales más: Rafa Nadal.

El de Manacor ha entrenado con el madrileño en su Academia y le ha enseñado los secretos de esta superficie. "Desde el primer día que entrené con Rafa Nadal en hierba, sentí como si llevara cinco años jugando porque mi juego se adapta muy bien. El único problema es que estoy siendo capaz de implementar distintos tipos de juego y tengo que ver cual es el que más me beneficia. Estas semanas me ha faltado entender mejor como afrontar determinados momentos del juego y para los próximos años voy a tener un patrón más definido", señalaba.

Martín Landaluce admite que, pese a ello, ha notado diferencias de unos torneos a otros y eso le ha "penalizado". Pero Wimbledon ya lo conoce y cree que puede ofrecer un buen rendimiento. "Estoy con muchas ganas. Wimbledon es mi torneo favorito. Como júnior hice un gran torneo llegando a semifinales y ahora, en el cuadro principal sé que lo puedo hacer muy bien. Voy a ir ronda a ronda. Van a ser partidos muy largos y tengo que ir con la tranquilidad que he demostrado en grandes torneos", afirma el madrileño, quien se enfrenta a un jugador más rodado, pues llega de superar la previa: el coreano Soonwoo Kwon.