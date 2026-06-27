Nabil Fekir sale al mercado como agente libre

A punto de cumplir 33 años, el ex del Real Betis dice adiós al Al-Jazira, que lo ha despedido con honores después de dos temporadas en sus filas. Su futuro es una incógnita, emergiendo como una oportunidad de mercado a coste cero para posibles interesados

Nabil Fekir dejó un gran recuerdo en la afición del Real Betis. Durante cinco temporadas, el internacional francés hizo disfrutar con su fútbol a la afición verdiblanca, firmando 29 goles y el mismo número de asistencias en 165 partidos oficiales, para lograr su mayor éxito con la consecución de la Copa del Rey en 2022.

Por ello no es extraño que hayan sido muchos los aficionados verdiblancos hayan reaccionado en redes sociales al anuncio de su salida del Al-Jazira, donde ha militado las dos últimas temporadas. Tras cumplir su contrato, el club de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado de forma oficial la marcha del ex bético, lo que le coloca en el mercado como agente libre a sus 32 años, sin que hayan trascendido noticias sobre su posible nuevo destino.

La despedida del Al-Jazira: "Nuestros mejores deseos en su próximo viaje"

"Gracias al campeón del mundo Nabil Fakir, quien nos deja oficialmente tras el final de su contrato, con nuestros mejores deseos de éxito continuo. Gracias por todos los momentos felices que le has regalado al Al-Jazira con tus goles, tus pases decisivos y tu generosidad desbordante con nuestra camiseta. Tu capítulo termina, pero los recuerdos permanecen. Deseamos a Nabil Fekir un continuo éxito en su próximo viaje. Gracias por todo lo que aportaste", ha expresado la entidad de Abu Dabi en diferentes publicaciones en sus canales oficiales, en los que ha compartido algunos de los mejores momentos del galo en sus filas.

Los números de Fekir en Emiratos Árabes Unidos

De este modo, el talentoso futbolista lionés dice adiós a su aventura en Oriente Medio con un bagaje de 19 goles y 9 asistencias en 53 encuentros, sumando a su palmarés, en el que lucen un Mundial y una UEFA Nations League con la selección de Francia, la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos que conquistó en su primera temporada.

La clave de su fichaje por el Real Betis

Recientemente, el agente de futbolistas, Joan Arnella, desveló que en el fichaje de Fekir por el Real Betis "fue primordial el silencio absoluto" de todas las partes, pues tras toda una vida en el Olympique de Lyon, cuando decidió cambiar de aires su nombre no tardó en sonar para equipos de la talla del Liverpool, pareciendo imposible en un primer momento que pudiera recalar en el Benito Villamarín. "Un jugador campeón mundial, del Olympique de Lyon, oferta del Liverpool, cantidades estratosféricas... Discreción total", apuntó sobre aquella negociación en Sports 360 con Toni Padilla.

El club verdiblanco acabó pagando 19,75 millones por el fichaje del campeón del mundo, más otros 10 millones en variables, y cinco años después, en 2024, lo traspasó al Al-Jazira por 5 millones, ahorrándose además otros 14 kilos del importante sueldo que tenía firmado hasta este mismo verano. Una operación fructífera en lo económico tras haber obtenido del galo un alto rendimiento deportivo. Aunque, como confesó posteriormente Manu Fajardo, fue el propio centrocampista de origen argelino el que entendió que su ciclo en Heliópolis había tocado a su fin.

Yassin Fekir también acaba contrato

De la mano de Nabil, además, llegó al club bético su hermano Yassin Fekir, cuatro años menor. Pero el también mediocentro no llegó a debutar con el primer equipo, aunque formó parte un tiempo de su plantilla, disputando 72 encuentros con el Betis Deportivo, en los que firmó 8 tantos, hasta su desvinculación en enero de 2025. Entre medio disfrutó de cesiones en el Guijuelo, nada más llegar, y la Balompédica Linense.

No fue hasta el pasado mes de octubre, tras más de un año sin jugar un partido oficial, cuando Yassin encontró equipo. Concretamente, el modesto GOAL FC (Asociación del Gran Oeste de Lyon Fútbol Club) en la National 1, la tercera categoría del fútbol francés. Allí ha jugado 8 partidos está última campaña, pero su contrato, como el de Fekir, también acaba este mes de junio.