No borran de la lista del Betis a Pep Chavarría, pero el Rayo Vallecano avisa por medio del Villarreal

El conjunto verdiblanco lleva años siguiendo al lateral zurdo catalán y desde la capital de España aseguran que ese interés aún se mantiene. Pero su club no lo pondrá fácil para dejarlo salir, favorecido por la subasta existente

Con la venta de Sergi Altimira cerrada a falta de los últimos trámites, y tras el frenazo sufrido en la de Nelson Deossa, se espera que el Real Betis pase a la acción en materia de incorporaciones en los próximos días. Manu Fajardo tratará de avanzar así en un planificación que tiene entre sus prioridades reforzar el lateral izquierdo. Es mas, se da por hecha la llegada de un fichaje en dicha demarcación, pero podrían ser dos si se logra colocar a Junior Firpo, quien se machaca físicamente en sus vacaciones para regresar a tope.

La larga lista de Manu Fajardo en el lateral izquierdo

El director deportivo verdiblanco lleva tiempo trabajando en la búsqueda de un sustituto para Ricardo Rodríguez, que acaba contrato el 30 de junio y dirá adiós sin tener claro aún su futuro. Sin embargo, está encontrado muchas dificultades con la mayoría de nombres que figuran en la amplia lista que ha venido manejando (Kaiki Bruno, El Karouani, Nazinho, Jorge Salinas o Angeliño), sumándose a ella en las últimas horas el alemán Robin Gosens. Aunque el que más gusta es Fran García, apuntándose esta misma semana que ya existe un principio de acuerdo con el ex del Rayo Vallecano.

En la agenda del Betis desde la etapa de Antonio Cordón

Precisamente en Vallecas brilla otro lateral que lleva en la agenda bética desde hace bastantes años. Fue Antonio Cordón, en 2022, quien se fijó en Pep Chavarría cuando despuntaba en el Zaragoza. Pero finalmente, el catalán puso rumbo al conjunto madrileño, donde no ha parado de crecer.

El propio Fajardo volvió a tantearlo en el mercado invernal de la 24/25. Pero Raúl Martín Presa, presidente rayista, se cerró en banda a negociar su traspaso a mitad de temporada. Por entonces, su valor de mercado edra de 2 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, mientras que ahora está fijado en 10, lo que muestra a las claras su evolución.

Así, desde la capital de España aseguran que el Real Betis no se ha olvidado de Pep Chavarría y sigue atento a su situación. Así lo apunta el periodista Pablo Villa, de Radio Marca, que indica que el Villarreal ha realizado una oferta de 6 millones de euros que ha sido rechazada por el Rayo, añadiendo que esa misma cantidad fue la que puso sobre la mesa la entidad verdiblanca en su día. Todo un aviso al propio club bético y al resto de interesados.

El plan del Rayo Vallecano con Pep Chavarría

Atado con un largo contrato hasta 2030, para que el lateral de Figueres salga del conjunto franjirrojo habrá que llegar a cantidades mucho más altas. O esa al menos es la intención de su máximo mandatario. Algunas fuentes indican incluso que está remitiendo a su cláusula de rescisión de 25 millones de euros, que otras informaciones elevan hasta los 50.

Interés de Bayer Leverkusen, Nottingham Forest y Brentford

Sea como fuere, la competencia por Pep Chavarría se presenta dura, como sucede con otros futbolistas seguidos por el cuadro heliopolitano para apuntar el flaco zurdo de su defensa. En este sentido, el periodista Matteo Moretto desveló que el Bayer Leverkusen también ha preguntado por las condiciones de un posible traspaso, ante la probable salida de Grimaldo, sumándose desde la poderosa Premier League el interés de Nottingham Forest y Brentford.

El Real Zaragoza, también pendiente

Mientras tanto, de todo ello también está pendiente el Zaragoza, que en su momento vendió sus derechos por 1,8 millones de euros, aunque sus ganancias se han elevado ya hasta los 3,5 millones con las variables pactadas. Ahora, además, en La Romareda, adonde llegó procendente del modesto Olot, se embolsarían el 10% de la plusvalía que generase la operación.

Los números de Pep Chavarría

A sus 28 años, por tanto, Pep Chavarría se encuentra ante un verano crucial en su carrera para dar un nuevo salto. En el Rayo lo jugó prácticamente todo el pasado curso (3.519 minutos en 44 encuentros) y contribuyó con un gol y tres asistencias a una temporada en la que en Vallecas rozaron la gloria con los dedos al llegar a la final de la Conference League.