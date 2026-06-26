Gosens, otro lateral izquierdo en el punto de mira del Betis: el precio por el que saldría de la Fiorentina

Desde Italia anuncian que el club verdiblanco ya ha entablado unos contactos preliminares para conocer la situación del defensor alemán, al que en Florencia estarían dispuestos a dejar salir por unos 5 millones de euros

Una vez que se culminen las esperadas ventas de Sergi Altimira y Nelson Deossa, con las cuales se cumpliría con creces el objetivo de cuadrar las cuentas antes del 30 de junio, el Real Betis pasará a la acción en materia de incorporaciones para avanzar en la planificación de la 26/27. En ella, el lateral izquierdo es una de las posiciones prioritarias donde se espera, al menos, la llegada de un refuerzo, que podrían ser dos si se logra colocar a Junior Firpo, quien se machaca físicamente en sus vacaciones para regresar a tope.

La larga lista de Fajardo en el lateral izquierdo y la idea del Real Madrid con Fran García

Manu Fajardo lleva tiempo trabajando en la búsqueda de un sustituto para Ricardo Rodríguez, que acaba contrato el 30 de junio y dirá adiós sin tener claro aún su futuro. El director deportivo verdiblanco está encontrado muchas dificultades con los varios de los nombres que figuran en la amplia lista que ha venido manejando (Kaiki Bruno, El Karouani, Nazinho, Jorge Salinas o Angeliño), aunque el que más gusta es Fran García, apuntándose esta misma semana que ya existe un principio de acuerdo con el ex del Rayo Vallecano.

Sin embargo, las pretensiones del Real Madrid se escapan de las posibilidades del club bético. Se viene apuntando que Florentino Pérez habría tasado al defensor de Bolaños de Calatrava en 10 millones de euros, que coincide con el valor de mercado que le otorga Transfermarkt. Aunque en El Chiringuito han apuntado que en realidad pretende ingresar entre 20 y 25 millones, pudiendo rebajar esa desorbitada cantidad a la mitad a cambio de conservar el 50% de su pase.

Robin Gosens, un lateral veterano para buscar rendimiento inmediato

Sea como fuere, con el madrileño dispuesto a aterrizar en La Cartuja, y pudiendo presionar al tener solo un año más de contrato, dicha operación se encuentra en barbecho. Y mientras tanto, desde Italia surge un nuevo nombre que no responde al perfil de joven revalorizable que a priori su buscaría. Se trata de Robin Gosens, lateral alemán que en unos días cumplirá 32 años y que tiene sobrada experiencia en la elite, con lo que en su caso sí cuadraría con la habitual idea de Pellegrini de buscar rendimiento inmediato. Además, no hay que olvidar que podrían ser dos los refuerzos en dicha demarcación.

Ha sido el periodista Gianluigi Longari, de Sportitalia, el que ha desvelado que la entidad verdiblanca ha llevado a cabo unos contactos preliminares para conocer la situación del actual jugador de la Fiorentina, donde tiene contrato hasta 2028. Pese a ello, la prensa transalpina indica que en Florencia no cierra la puerta a su salida si llega una oferta satisfactoria, siendo su valor de mercado de 4 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

La dirección deportiva viola, tras una mala campaña en la que el equipo se vio relegado al decimoquinto puesto de las Serie A, planea una pequeña revolución y entre los puestos que pretende reforzar se encuentran los dos flancos de la zaga. Un objetivo que es independiente a la marcha de Gonses, pues el también lateral izquierdo Fabiano Parisi aún se recupera de una rotura del ligamento cruzado y no se le espera de vuelta hasta bien avanzado el mes de octubre.

Las pretensiones de la Fiorentina y la postura de Gosens

Así pues, se apunta que Gosens podría salir por unos 5 millones, mientras la Fiorentina ya piensa en el ecuatoriano Pervis Estupinán como posible relevo. Pero el internacional germano, que no acudido al Mundial y se encuentra comentándolo para una cadena televisiva de su país, ha asegurado en mes de una ocasión que se encuentra a gusto en el conjunto toscano. De hecho, en el pasado mercado de enero ya rechazó la posibilidad de marcharse al Nottingham Forest inglés.

Sea como fuere, se apunta que hay más clubes extranjeros pendientes de un futbolista que llegó a Italia hace nueve años tras acabar su formación en Países Bajos, en el Vitesse, pasando también por el Dordrecht y el Heracles Alemlo. Su rampa de lanzamiento fue la Atalanta, lo que le llevó a dar el salto al Inter de Milán, regresando a la Serie A de la mano de la Fiorentina hace dos veranos, tras una campaña de paréntesis en el Unión Berlín.

Los números de Gosens en la Fiorentina

En el conjunto del Artemio Franchi, Gosens ha jugado esta última temporada 36 partidos, firmando cuatro goles y tres asistencias en un total de 2.543 minutos. Unos números notables que habría llevando a la entidad verdiblanca a interesarse por su situación, aunque mejores fueron incluso los de la 24/25: 8 tantos y 10 pases de gol.