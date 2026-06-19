A vueltas con el lateral izquierdo: 'venden' a Fran García y Kaiki deja el escaparate

Desde Madrid insisten en que el manchego es la opción que más gusta en La Cartuja, donde niegan avances, ya que no pagarán 10 millones por él; mucho más caro (y extracomunitario) es el brasileño, a quien el Cruzeiro ya ha buscado recambio, pese a caerse su venta al Como; Angeliño se acerca al Deportivo y Jorge Salinas, al Barça

El lateral izquierdo, segunda máxima prioridad en la planificación del Real Betis tras la posición de delantero centro, sigue sin ofrecer noticias positivas en clave verdiblanca. Se marcha Ricardo Rodríguez, que acabará contrato mientras disputa el Mundial, y no ha convencido, en parte por las lesiones, el rendimiento de Junior Firpo, por lo que en La Cartuja se plantean, incluso, una renovación total del flanco siniestro de su defensa. El problema, como siempre, es el dinero, ya que las opciones que más gustan de van de precio, razón por la que Manu Fajardo y sus colaboradores están peinando el mercado y dejando pasar el tiempo para alcanzar su objetivo.

Fran García gusta mucho, pero no a cualquier precio

El Real Madrid, que tiene ahora mismo cuatro laterales zurdos en nómina (el recién fichado Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Ferland Mendy y Fran García), presiona para que salgan el francés y el manchego, filtrando que este último gusta mucho al Real Betis. Y es cierto, pero no a cualquier precio. El director deportivo heliopolitano lo conoce de su etapa en el Rayo Vallecano (que también desea recuperarlo), aunque, por ahora, esa opción se escapa a las posibilidades del club verdiblanco tanto por el salario exigido como por los 10 millones en que lo tasan los merengues, dispuestos a retener parte del pase e incluir recompras. Si se pone en precio más adelante, volverá a ser una alternativa.

Kaiki Bruno, 'empujado' fuera del Cruzeiro

Si bien se frustró inicialmente su traspaso al Como 1907 por diferencias en las formas de pago (se acaba de reconducir como cesión con obligación de compra), Kaiki Bruno no seguirá en el Cruzeiro, que ha fichado como sustituto hasta 2029 al argentino Gabriel Rojas, procedente del Racing de Avellaneda, a cambio de 5,25 millones de euros. Los de Cesc Fàbregas van a abonar unos 14 millones por el internacional brasileño, una cantidad a la que no pensaba llegar el Real Betis, que se encuentra también con el inconveniente de que el de Betim ocupa plaza extracomunitaria, estando las tres ocupadas en La Cartuja hasta que Nelson Deossa o Natan de Souza, porque Antony Matheus dos Santos se queda, liberen una con sus salidas.

Angeliño, por ahora, se queda en la Roma, aunque en La Coruña deslizan avances

Como se avanzó ayer en ESTADIO Deportivo, el Real Betis únicamente ha pedido a la Roma a través de un intermediario la cesión con opción de compra de Angeliño Esmoris, que, por ahora, no lo ve claro tampoco y opta por quedarse a la espera de acontecimientos. Paralelamente, la Radio Galega habla de acuerdo económico prácticamente cerrado del lateral zurdo con el Deportivo de La Coruña, club en el que se formó, a expensas de llegar a uno con el conjunto 'giallorosso'. No han insistido por esta vía desde La Cartuja, donde se valora la experiencia y la calidad del de Coristanco, aunque no parece el 'plan A'.

Jorge Salinas, casi hecho por el Barça, que lo dejará cedido en Santander

No había terminado 2025 aún cuando este periódico adelantaba el seguimiento por parte del Real Betis a Jorge Salinas, jovencísimo lateral y central zurdo del Racing de Santander y la selección española sub 19. Sin embargo, la alta competencia y la activación de unas cláusulas de rescisión más elevadas (hasta 16 millones de euros) han alejado al canterano blanquinegro, cada vez más cerca del FC Barcelona. Lo que se habla en la Ciudad Condal es que los azulgranas se asegurarán al defensor con el plus para el actual dueño de su pase de quedárselo en condición de cedido para su regreso a Primera división.