El Como abre una puerta al Betis en el fichaje de Kaiki Bruno

El club italiano está encontrando dificultades para cerrar el acuerdo con el Cruzeiro por el brasileño, debido a los términos de pago, y ya ha iniciado conversaciones con otro lateral izquierdo

Además de elevar el nivel en la delantera y acometer una esperada revolución en el centro del campo, reforzar el lateral izquierdo es otra de las grandes prioridades del Real Betis de cara a la próxima temporada. Pero no lo está teniendo nada fácil Manu Fajardo para cumplir su objetivo. El adiós de Ricardo Rodríguez, titular con Suiza en su estreno en el Mundial, es un hecho. El internacional helvético acaba contrato y no renovará, existiendo también muchas dudas en torno a Junior Firpo. Por ello, no se descarta una renovación total. Pero, de momento, el director deportivo verdiblanco está viendo cómo la fuerte competencia dificulta sus planes.

Fueron precisamente las complicaciones surgidas por Souffian El Karouani (25), del Utrecht, cuyo interés fue desvelado por ESTADIO Deportivo, Flávio Nazinho, del Círculo de Brujas, o Jorge Salinas, del racing de Santander, lo que hizo que el punto de mira se redirigiese hacia Kaiki Bruno. Y aunque parecía que el defensor brasileño estaba muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Como, aún existe una rendija por la que puede colarse el conjunto verdiblanco.

Un fichaje de 15 millones de euros

El Cruzeiro llegó a un acuerdo con el conjunto italiano, dispuesto a pagar 15 millones de euros por el 80% del pase, cantidad a la que no llegarán en cualquier caso los verdiblancos. Pero el equipo dirigido por Cesc Fábregas está encontrando dificultades que le han hecho manejar ya otras alternativas, lo que dejaría a Kaiki de nuevo en el mercado, con el club de Belo Horizonte obligado a venderlo después de haber firmado ya a su sustituto, el argentino Gabriel Rojas, por el que pagará algo más de 5 millones de euros a Racing de Avellaneda.

El Como ya negocia por Jaouen Hadjam

Tras cerrarse el trato entre clubes, el Como debía acordar el salario y el montante del 20% del pase que pertenece al internacional 'caraninho', que también ha estado en el punto del mira del FC Barcelona. Pero según el periodista Fabrizio Romano, los problemas vienen por las fórmulas de pago. Por ello, aunque aún no se han roto las negociaciones, la entidad transalpina ha iniciado de manera paralela conversaciones con el también lateral izquierdo franco-argelino Jaouen Hadjam, del Youg Boys suizo, con un valor de mercado de 7 millones según Transfermarkt. Así, si no se logran limar las diferencias con el Cruzeiro, será el elegido para el primer proyecto de Champions del conjunto 'biancoblù'.

Esto hace que el Real Betis, por tanto, siga manteniendo sus opciones para hacerse con lateral que gusta mucho. Ya en el mes de marzo, de hecho, emisarios verdiblancos viajaron hasta Brasil para seguir en directo al futbolista nacido en Betim, que a sus 23 años ya es internacional absoluto, aunque no ha entrado en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial. Un jugador de futuro y presente, pues a su edad ya acumula 129 encuentros con su actual equipo, en los que ha firmado 10 asistencias y dos goles.

El Betis, pendiente del efecto dominó en el real Madrid: Cucurella, Carreras y Fran García

Pero de forma paralela, Manu Fajardo también contempla otras opciones. Algunas representan una apuesta atrevida, como la desvelada por ESTADIO Deportivo que tiene como protagonista a Kostyantyn Vivcharenko, carrilero ucraniano de 24 años que milita en el Dinamo de Kiev y cuya cláusula de rescisión ha descendido a seis millones de euros. Pero también se mantiene vivo el sueño de Fran García, un viejo anhelo de la dirección deportiva verdiblanca.

La llegada de Cucurella podría abrirle al ex del Rayo Vallecano la puerta de salida del Real Madrid, donde solo tiene un año más de contrato. Pero todavía no está clara del todo la configuración de una posición en la que José Mourinho contará de inicio con 'overbooking'. también están en nómina Ferland Mendy y Carreras, la gran apuesta blanca del pasado verano. Pero el Chelsea piensa en el ex del Benfica como posible relevo del mundialista español, en cuyo caso no estaría descartada la continuidad de Fran García como suplente del nuevo fichaje madridista, pues Mendy está lesionado y no se le espera de vuelta hasta 2027.