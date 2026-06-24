El Betis da un gran paso para el fichaje de Fran García

El club verdiblanco habría llegado ya a un principio de acuerdo con el lateral zurdo, pero ahora resta convencer a un Real Madrid que de salida ha pedido 10 millones de euros, cifra a la que no llegarán en ningún caso desde La Cartuja

El Real Betis está a punto de culminar las ventas de Sergi Altimira al Sporting de Portugal y Nelson Deossa al Vasco da Gama, con lo que cumplirá antes del 30 de junio con su objetivo de cuadrar las cuentas del ejercicio. A partir de ahí, sin el límite salarial de la 26/27 afectado, llegará el momento de meter la directa en la planificación y pasar a la acción en materia de incorporaciones, siendo el lateral izquierdo una de las posiciones prioritarias donde se espera, al menos, la llegada de un refuerzo, que podrían ser dos si se logra colocar a Junior Firpo, quien ha dejado muchas dudas tras su regreso el pasado verano.

De momento, Manu Fajardo lleva tiempo trabajando en la búsqueda de un sustituto para Ricardo Rodríguez, que acaba contrato el 30 de junio y dirá adiós sin tener claro aún su futuro. Y aunque el director deportivo verdiblanco ha encontrado muchas dificultades para lanzarse a por algún nombre de la amplia lista que maneja, las últimas noticias apuntan a un avance significativo por Fran García, al que conoce bien de su etapa en el Rayo Vallecano y que gusta mucho en La Palmera (ahora, en La Cartuja) desde hace tiempo, pero no a cualquier precio.

Una importante baza para negociar con el Real Madrid

Como informó días atrás ESTADIO Deportivo, las pretensiones del Real Madrid se escapan por ahora de las posibilidades del club bético. Florentino Pérez ha tasado al defensor de Bolaños de Calatrava en 10 millones de euros, que coincide con el valor de mercado que le otorga Transfermarkt, sin descartar además que busque quedarse un porcentaje de su pase o incluir cláusulas de recompra. Pero la estrategia verdiblanca ha sido la tantear primero al propio Fran García para conocer su predisposición, recibiendo como respuesta un 'sí' rotundo.

Con cartel en la Premier League, al que se suma el sueño del Rayo Vallecano por tenerlo de vuelta, el lateral madrileño, seducido por el proyecto de Champions, habría alcanzado ya un principio de acuerdo con el Real Betis en cuanto a las condiciones de su futuro contrato, según desvela Radio Marca. Un gran paso sin duda, aunque no definitivo, que permitiría en cualquier caso abordar una conversación con el Real Madrid desde una mayor posición de fuerza para tratar de rebajar sus pretensiones.

El hecho de que solo tenga un año más de contrato hace presagiar que el zaguero internacional podría salir por una cantidad inferior. Pero Ángel Haro y compañía saben de sobra que no es fácil negociar con los 'merengues'. El más claro ejemplo lo representa Dani Ceballos, que por fin está cerca de desvincularse para poder cumplir su sueño de volver a vestir de verdiblanco, aunque fueron varios los mercados en los que desde el Santiago Bernabéu se mostraron inflexibles al fijar un elevado precio de salida pese a su escaso protagonismo en el equipo.

Los números de Fran García

En el caso de Fran García, que ha cumplido su tercera campaña en el conjunto blanco tras ser repescado por 5 millones, viene de jugar 23 encuentros en la 25/26 (1.352 minutos en total, con un gol y una asistencia). Pero la llegada de Cucurella le empuja a salir, pues también continúan en la nómina madridista Álvaro Carreras y Ferland Mendy. Un 'overbooking' evidente, con la consiguiente necesidad de aligerar equipaje en dicha posición, que Manu Fajardo tratará de aprovechar para lograr que su fichaje encaje dentro de los parámetros económicos planteados.

Otro nombre tachado en la lista: Kaiki Bruno, "feliz" en el Como

De manera paralela, además, otra de las opciones que más gustaban para el lateral izquierdo, el brasileño Kaiki Bruno, ha aterrizado este miércoles en Italia para pasar las pruebas médicas con el Como, que pagará 15 millones de euros al Cruzeiro por el 80% de su pase, una vez solventados los problemas surgidos con las fórmulas de pago, que habían abierto una rendija a la esperanza del Real Betis.

"Estoy feliz de estar aquí y formar parte del proyecto del Como. Ahora me haré los reconocimientos médicos; ojalá todo salga bien. Trabajar con Fábregas es un placer inmenso; lo admiro mucho", aseguró a su llegada en TMW. De este modo, su nombre queda tachado de una lista de la que ya se cayeron Souffian El Karouani y Flávio Nazinho, con sendos acuerdos con el Al-Qadsiah y el Mónaco, respectivamente. Además, Jorge Salinas también está muy cerca del FC Barcelona y Angeliño, por ahora, se queda en la Roma. Todas las miradas, por tanto, apuntan a Fran García.