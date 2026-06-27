Mundial 2026 | Partidos de hoy domingo 28 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Colombia - Portugal, Argelia - Austria, Jordania - Argentina y Sudáfrica - Canadá

Este domingo 28 de junio se disputarán casi la totalidad de los encuentros en horario de la madrugada española. Darán tambien comienzo lsos dieciseisavos de final con el choque entre Sudáfrica y Canadá

El Mundial 2026 no para y este domingo 28 de junio se dará una curiosa circunstancia que posiblemente sea debido a los 48 países que participan en la cita de Estados Unidos, México y Canadá y es que coincidirán en el día encuentros de tercera jornada de la fase de grupos y el primero de la ronda de dieciseisavos de final. Este domingo 28 de junio se disputarán un total de cinco encuentros.

Partidos del domingo 28 de junio: horario y dónde ver en TV

Este domingo se enfrentarán Colombia ante Portugal, RD Congo ante Uzbekistán, Argelia ante Austria, Jordania ante Argentina y Sudáfrica ante Canadá. Este último corresponde a dieciseisavos de final del Mundial y los restantes a la tercera jornada de la fase de grupos.

Horario y dónde ver en TV el Colombia - Portugal del Mundial 2026

Colombia se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la última jornada del grupo K y coincidirá en horario con el otro choque de ese mismo grupo. El encuentro entre cafeteros y lusos podrá seguirse en La 1 de Televisión Española a partir de la 01:30 de la madrugada (hora peninsular española) para ver cuál de las dos selecciones termina en primera posición.

Horario y dónde ver en TV el RD Congo - Uzbekistán del Mundial 2026

El RD Congo ante Uzbekistán se disputará a la misma hora y podrá seguirse en TV a través de DAZN y Movistar Plus+ a partir de la 01:30 de la madrugada (hora peninsular española). Además en ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica de ambos partidos a primera hora de la mañana para que la disfrutes recién levantado.

Horario y dónde ver en TV el Argelia - Austria del Mundial 2026

El grupo J es el que España seguirá muy de cerca en la madrugada de la Península Ibérica y en la tarde de Chattanooga. Argelia y Austria se jugarán el tercer puesto a partir de las 04:00 de la madrugada (hora peninsular española). Este partido podrá seguirse en tv a través de DAZN y Movistar Plus+. También podrá contar con la crónica del choque en ESTADIO Deportivo. El triunfador de este partido será el rival de España el próximo 2 de julio en dieciseisavos de final del Mundial.

Horario y dónde ver en tv el Jordania - Argentina del Mundial 2026

Jordania y Argentina también jugarán a partir de las 4 de la madrugada (hora peninsular española) y lo harán con los jordanos ya eliminados y pendientes de si Messi sigue agrandando su número de goles que ya le han colocado como el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El choque podrá seguirse también en DAZN y en Movistar Plus+. En ESTADIO Deportivo también podrán leer la crónica del duelo. Argentina se medirá a Cabo Verde en dieciseisavos de final del Mundial.

Horario y dónde ver en tv el Sudáfrica - Canadá de dieciseisavos de final del Mundial

Sudáfrica y Canadá serán los que den el pistoletazo de salida a los dieciseisavos de final del Mundial este 28 de junio. Será a partir de las 21:00 horas en un partido que podrá seguirse en tv a través de La 1 de Televisión Española, DAZN y Movistar+. Además, desde dos horas antes del comienzo del partido, podrá seguir el directo, luego el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más destacadas del choque en ESTADIO Deportivo.