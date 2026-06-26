Wout Weghorst, opción a coste cero para completar la delantera del Betis

Los planes de Manu Fajardo pasan por firmar a un ariete de nivel para el proyecto de Champions, pero desde Países Bajos encartan una oportunidad de mercado (acaba contrato con el Ajax) que a priori solo encajaría si llegan dos refuerzos para la vanguardia

El proyecto de Champions del Real Betis pasa ineludiblemente por reforzar su delantera. Además de elevar el nivel en el lateral izquierdo y de la necesaria reconstrucción del centro del campo por las ventas de Sergi Altimira y Nelson Deossa (con la duda añadida de no saber qué pasará con Amrabat y Lo Celso), Manu Fajardo vuelca sus esfuerzos en reclutar un ariete de garantías. Las salidas de 'Chimy' Ávila y Bakambu dejan a Cucho Hernández como único estilete (también puede marcharse Pablo García), y aunque el colombiano se ha ganado tener un papel protagonista, Manuel Pellegrini necesita otro delantero de quilates para la exigente 26/27.

La lista de delanteros que maneja Manu Fajardoi

Se manejan varios nombres. El más ambicioso, el del ucraniano Artem Dovbyk, de la Roma. Junto a él, también gusta mucho el togolés Kévin Denkey, del Cincinnati del MLS, y hace tiempo que se sigue al joven Franculino Djú, del Midtjylland danés, o el senegalés Bamba Dieng, que acaba contrato con el Lorient y ha aparecido también en la órbita del Sevilla FC. Incluso se ha preguntado por el madridista Gonzalo.

Ninguno de ellos tiene un valor de mercado, según Transfermarkt, de 12 millones de euros, mientras que en las oficinas de La Cartuja, como ya informó ESTADIO Deportivo, han reservado un presupuesto de 15 millones para firmar al que debe podría ser uno de los fichajes estrella del verano, condición que también está reservado al cada vez más cercano regreso de Dani Ceballos, ya desvinculado del Real Madrid.

Anuncian que Betis y Celta están interesados en Wout Weghorst

Por ello, el nombre del veterano Wout Weghorst no encaja a priori en el perfil buscado. A sus 33 años, el neerlandés sí podría ser un complemento para disponer de tres delanteros en la plantilla, además de una oportunidad de mercado, pues quedará libre al acabar contrato con el Ajax de Ámsterdam.

Los números de Wout Weghorst

Es el diario De Telegraaf el que apunta que el Real Betis, al igual que el Celta de Vigo, estaría seriamente interesado en el 'gigantón' nacido en Borne, de 197 centímetros de altura. Su experiencia le avala, además de los 9 goles y 4 asistencias que ha firmado en 34 partidos y casi 2.2000 minutos de juego esta última campaña.

Años atrás, tras despuntar en su país en el Emmen, el Heracles Almelo y el AZ Alkmaar, fue en la Bundesliga alemana donde firmó sus mejores números con el Wolfsburgo (70 dianas en 140 encuentros). De ahí lo fichó al Burnley por más de 17 millones y psaó también por el Besiktas turco, el Manchester United y el Hoffenheim antes de regresar a Países Bajos hace dos veranos.

El Twente y el Benfica, también atentos

También en la Eredivisie lleva tiempo tras sus pasos el Twente, que cuenta como director deportivo con Erik ten Hag, que lo conoce de su paso por los 'reds devils'. Pero el conjunto de Enschede se habría tomado con la importante competencia no solo de verdiblancos y celestes. También se viene indicando que el Benfica es otro de los equipos que anda tras Weghorst, que no ha perdido su sitio en la selección neerlandesa, con la que ha disputado 52 partidos (14 goles)

A la espera de su estreno en el Mundial

Así, el delantero se encuentra actualmente concentrado a las órdenes de Ronald Koeman en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque no ha disputado ningún minuto en las tres jornadas de la primera fase del torneo. Su oportunidad podría llegar el próximo martes, cuando Países Bajos se mida a Marruecos en los dieciseisavos de final, tras acabar como líder de su grupo.