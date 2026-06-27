Rafa Jódar ya sabe lo que le espera en Wimbledon: "Creo que ahora será totalmente diferente"

El tenista madrileño deja sus impresiones a dos días de debutar en el tercer Grand Slam de la temporada

Sin Carlos Alcaraz, los aficionados al tenis en España han estado pendientes de si Rafa Jódar podía jugar o no Wimbledon. Finalmente, el tenista madrileño ha llegado a tiempo, se ha recuperado de su lesión abdominal y, pese a no haber jugado ni un partido sobre hierba como profesional, debutará este lunes en el torneo londinense ante el británico Felix Gill.

Jódar llega a Wimbledon por primera vez, pero no como un desconocido. Su gran gira de tierra ya le llevó a ser cabeza de serie en Roland Garros y, en la hierba londinense, ha subido posiciones hasta el punto de que evitará al Top-8 hasta la cuarta ronda. Eso sí, el tenista que le tocaría en suerte si llega hasta ahí sería, previsiblemente, Jannik Sinner.

No le importa ni mira al cuadro. Jódar sabe que lo tendrá muy difícil para llegar ahí e, incluso, para pasar ronda después de un mes casi sin entrenar y sin haber jugado nunca en hierba. A Wimbledon va a aprender y disfrutar.

"Diría que es el torneo más prestigioso que puede disputar un tenista profesional, así que estoy muy ilusionado por estar aquí", afirma un Rafa Jódar que recordó su paso como júnior por Wimbledon, su única experiencia en esta superficie, hace dos años.

Rafa Jódar y la gran incógnita con la hierba

"Es una superficie nueva para mí. Tuve la oportunidad de jugar un par de semanas cuando era júnior hace dos años, pero creo que ahora será totalmente diferente. Solo hay que adaptarse”, afirma el de Leganés, quien no quiere marcarse metas. "Solo intento dar lo mejor de mí. Cuando juegas contra los mejores del mundo tienes que elevar tu nivel al máximo y creo que es ahí donde más mejoras”, señala sobre cuál es su verdadero objetivo en estos grandes torneos.

Jódar no ha perdido esa curiosidad que le está llevando a mejorar cada semana y a encajar tan rápido la fama, algo que no le ha afectado, ya que sigue viendo su entrada en el circuito como un sueño. "Es mi primer año en el circuito, así que soy nuevo en este mundo del tenis. Estoy disfrutando de cada torneo. Estoy descubriendo muchos lugares que, cuando era un niño, nunca habría imaginado conocer”, reconoce.

Preguntado por cómo se ve, Rafa Jódar tiene muy claras sus virtudes. "Me definiría como un jugador agresivo, al que le gusta golpear tanto de derecha como de revés", describe, de la misma forma que también tiene claro cuál es su referente. "Rafa -Nadal- ha sido mi referente desde que era un niño. Veía todos sus partidos. Es un gran jugador y una gran persona, ha aportado muchísimo, no solo al tenis, sino al deporte español en general y al deporte internacional", sentencia el joven jugador de 19 años.

Dani Mérida admite problemas de adaptación

Menos mediático que su paisano, Dani Mérida también juega en Wimbledon después de haber debutado, con derrota, en un Grand Slam, en Roland Garros. El joven jugador madrileño, a diferencia de Jódar, sí ha podido debutar en hierba, aunque su experiencia se saldó con una dura derrota ante Martin Damm Jr. en Queen's.

Ahora debuta en el tercer Grand Slam ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, un rival que, como él, se maneja mejor en tierra batida y con el que tendrá que lidiar en una superficie donde se juega de forma muy diferente.

"Me ha costado adaptarme a la hierba en los primeros entrenamientos porque en España no he tenido la oportunidad de entrenar en esta superficie. Los primeros días me han costado, pero cada vez me encuentro mejor. Voy a intentar darlo todo y estoy muy ilusionado de estar aquí", señala el madrileño, quien definió su participación en Wimbledon como "un sueño hecho realidad".

"Este torneo lo he seguido desde pequeño y he visto ganar a Rafa Nadal aquí. Es una ilusión poder competir en este torneo. Voy a ir partido a partido, centrado en la primera ronda, que siempre son partidos difíciles y ver hasta donde puedo llegar", añadía Dani Mérida.

Mérida no duda en citar a Carlos Alcaraz como el "ejemplo a seguir" y como "motivación", pero asegura que tiene su propia personalidad. "Mi carácter lo he ido forjando. Competir en Challenger y en ITF me ha servido para darme cuenta de lo que cuestan las cosas. Ha sido una mejora tanto mental como física y me lo he empezado a creer todo un poco más", afirma el joven tenista español.