Davidovich acaba con la maldición y suma un importante título para el tenis español

El tenista andaluz se impone en el Mallorca Championship y gana su primer torneo del ATP Tour en su sexta final

Le ha costado, pero Alejandro Davidovich ya puede decir que es campeón de un torneo del ATP Tour. Lo ha hecho, además, en casa, en Mallorca, ante su público y en una superficie, la hierba, poco habitual para los tenistas españoles.

El tenista andaluz derrotó al estadounidense Ethan Quinn por 7-6 (4) y 6-3 en una final del Mallorca Championship marcada por el calor y por la tensión entre dos jugadores que no sabían lo que era ganar un título en este circuito, aunque las cinco finales previas del español sirvieron esta vez y su experiencia fue clave para que pudiera mantenerse tranquilo en los momentos clave de cada set.

Todo ello porque la igualdad entre ambos fue máxima y porque, tras un inicio marcado por el equilibrio, Quinn falló con el arma que más efectiva ha tenido durante toda la semana: el saque. Pese a que concedió un 'break' a su rival merced a tres dobles faltas, Davidovich no lo aprovechó y le devolvió el regalo, por lo que la primera manga se tuvo que resolver en un 'tie break' en el que la veteranía del malagueño salió a relucir.

Con ventaja en el marcador, Alejandro Davidovich afrontó la segunda manga con más confianza y siempre llevó la iniciativa, ante un rival nervioso y que seguía fallando demasiado con su servicio.

El andaluz aprovechó los regalos, rompió en el sexto juego y, esta vez, no permitió que su rival recuperase la desventaja, y cerró el partido con su saque por 7-6 y 6-3.

Ya ganó Wimbledon, sobre hierba, en su etapa júnior

Davidovich no ganaba un torneo desde que disputaba de forma más habitual el circuito Challenger de la ATP y, sobre hierba, desde que ganara el torneo júnior de Wimbledon, donde se dio a conocer al público español.

El jugador español apeló a la tranquilidad y el reseteo vivido tras dejar a Puerta como técnico en Roland Garros y afrontar este tramo de la temporada sin presión. Y también a contar con el público local a favor. "Es muy importante la gente. Hay momentos en los que ellos te ponen más presión inconscientemente y es importante tener público a tu favor para los momentos claves", señalaba el malagueño.

Davidovich debuta el lunes en Wimbledon

Falta le hará en su próximo reto, ya que sin apenas descanso, el tenista español viaja a Londres para afrontar un torneo de Wimbledon en el que tiene un duro inicio. Sobre todo porque juega en la parte alta del cuadro y debutará ya este lunes, con apenas unas horas para adaptarse al césped de la capital londinense.

Además, su primer rival será el verdugo de Jannik Sinner en Roland Garros, el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Davidovich va por el mismo lugar del cuadro que Djokovic, Jódar o Djokovic, aunque sólo se enfrentaría al español o al italiano en unos eventuales cuartos de final, y al serbio, en semifinales.