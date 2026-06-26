El tenista español Alejandro Davidovich, a un paso de su primer título ATP

El malagueño llega a la final del ATP 250 de Mallorca, sobre hierba, después de remontar ante Fabian Marozsan

A la sexta puede ser la vencida y Alejandro Davidovich coronarse con su primer título en el ATP Tour. El tenista malagueño se planteó el Mallorca Championship 2026 como su gran objetivo. Partía como segundo cabeza de serie, jugaba en casa, venía de mostrar un buen nivel en Queen's... Y de momento va a jugar la final.

El tenista andaluz ha tenido que remontar en semifinales y ha perdido su primer set en el torneo mallorquín, pero finalmente ha ganado por 5-7, 6-2 y 6-4, tras dos horas de lucha, al siempre complicado tenista húngaro Fabian Marozsan.

La igualdad fue la nota dominante durante todo el partido y sólo la eficacia y el mejor hacer del malagueño en los puntos clave le dio el triunfo final.

Pese a ello, el inicio le fue esquivo. En un igualado primer set, Davidovich logró salvar hasta cinco bolas de 'break' antes de ceder la manga en el juego final.

Reacción fulgurante de Davidovich

Eso no le afectó y lejos de venirse abajo, el español se creció y controló el resto del partido. Sobre todo en un segundo set que dominó completamente y que acabó apuntándose por 6-2.

La manga definitiva también fue igualada, aunque Alejandro Davidovich siempre tuvo la iniciativa, no sufrió con su saque y, con empate a cuatro en el marcador, levantó un 40-0 en contra, rompió el saque de su rival y acabó cerrando su pase a la final con su servicio.

"El primer set ha sido por pocos detalles. Creía que iríamos al desempate y ahí me crecería. Luego tuve que aprovechar los primeros juegos del segundo set para venirme arriba y lo logré, eso fue la clave para ganar el segundo y el tercer set ha vuelto a ser de detalles que lo definen, en el 40-0 en lugar de tirar la bola fuera, he intentado aprovechar la oportunidad para que se me diese. Y con el 5-4 tenía que ser agresivo y que hubieran los menos peloteos posibles", analizaba Davidovich.

En esa final le espera el norteamericano Ethan Quinn, que ganó en su semifinal al portugués Nuno Borges por 6-1 y 6-2. Es la primera final en el ATP Tour para el tenista estadounidense, que este año ha dado el gran salto en el circuito y que sólo acumula poco más de 60 partidos en torneos importantes.

Sexta final ATP para Davidovich

Para Davidovich será la sexta. Y las cinco anteriores -cuatro de ellas el pasado año- las perdió. Esta vez aparece, por primera vez, como claro favorito, pero enfrente tendrá a alguien que tiene poco que perder y ninguna presión.

"Hemos hecho un bloque muy bueno después de Roland Garros. Era lo que necesitaba yo también, un reseteo mental y físico y es lo que me está ayudando a nivel mental y físico", señalo sobre el paso dado tras separarse de su entrenador, un Mariano Puerta que lo dejó en Roland Garros cuando aún estaba en competición.

Eso le ha permitido al malagueño dar un paso adelante en esta gira de hierba. "Al final me adapto muy bien, pero no tengo resultados en hierba. (...) Obviamente estoy a buen nivel. Sé que estoy con mucha confianza", afirma el español en el Mallorca Country Club.

"Parece una chorrada, pero cenar todos los días con el equipo, disfrutar, salir a pasear y estar tranquilo mentalmente ha podido ser la clave. No enfocarse solo en tenis, que es una de las cosas en las que Pepo -Clavet- me ayuda. No sobrepensar qué pasará mañana. Vivir más el presente", explicaba un jugador que ha reconocido en alguna ocasión que su mente le ha jugado malas pasadas.