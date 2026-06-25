El sueño español de conquistar un ATP de hierba en casa, más cerca

Alejandro Davidovich se queda como único favorito tras ganar a Grigor Dimitrov en cuartos y perder el número uno del Mallorca Championship 2026

Alejandro Davidovich ya está a dos pasos del sueño. Después de cinco finales perdidas, cuatro de ellas el pasado año, el tenista andaluz se había marcado el ATP 250 de Mallorca como la gran opción para coronarse en casa.

Partía como segundo favorito y su juego en las últimas semanas había ido a más. Y, de momento, está cumpliendo con lo planeado. Davidovich ha alcanzado las semifinales tras derrotar dos sets (6-3 y 6-3) al veterano jugador búlgaro Grigor Dimitrov y ahora se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan por un puesto en la gran final.

El jugador malagueño, además, se ha quedado como gran favorito al triunfo final después de que el primer cabeza de serie, el italiano Luciano Darderi, cayera hoy en cuartos de final ante el portugués Nuno Borges. El tenista luso se enfrentará al estadounidense Ethan Quinn en la otra semifinal.

Ante Dimitrov, Alejandro Davidovich mandó desde el principio, después de romper el saque de su rival. Pese a que Dimitrov llegó a equilibrar el set, el malagueño no echó el freno y, con dos breaks' más, se llevó la primera manga.

En la segunda no hubo tantas alternativas. El tenista andaluz concedió menos opciones a su rival y aprovechó sus errores para cerrar el partido en dos sets y llegar con confianza a las semifinales.

Ahí tendrá enfrente a un Marozsan que ganó en dos sets al serbio Miomir Kecmanovic (6-4 y 6-3). Davidovich se queda como único cabeza de serie superviviente en el Mallorca Championship y eso añade presión a su condición de favorito.

Pablo Llamas y Alejandro Moro, fuera de Wimbledon

Si las buenas noticias para el tenis masculino español llegan desde Mallorca, las malas lo hacen desde Wimbledon, donde los tres españoles que aspiraban a pasar al cuadro final desde la fase previa han visto frustradas sus opciones.

El también andaluz Pablo Llamas caía en cuatro sets (5-7, 7-6(4), 6-7(2) y 6-3) ante el norteamericano Tristan Boyer. El jerezano logró remontar la pérdida del set inicial y llegó a sacar en el tercero con 5-3 para ponerse en ventaja, pero perdió su saque, a continuación hizo lo propio en el 'tie break' y su rival aprovechó ese momento de bajón para encarrilar la cuarta manga y el partido.

Menos oposición hizo el madrileño Alejandro Moro ante el surcoreano Soon-Woo Kwon, ante el que perdió en tres sets por 6-4, 7-6(6) y 6-3. El tenista capitalino, que ya jugó hace dos años el cuadro final de Wimbledon, tuvo opciones de equilibrar el partido en la segunda manga, pero el tenista asiático la sacó adelante y se llevó la tercera y definitiva.

Marina Bassols no puede culminar la hazaña

La debacle del tenis español lo completó, en el cuadro femenino, Marina Bassols. La tenista catalana vio cómo la norteamericana Robin Montgomery remontaba su partido en la última ronda y acababa venciendo por (3-6, 6-1 y 6-1).

Bassols, que había tenido que remontar en las dos rondas previas, acusó el cansancio en el tramo final ante una rival que fue claramente superior a partir del segundo set.

Con esto, en el sorteo de este viernes habrá once jugadores españoles presentes. Siete en el cuadro masculino (Alejandro Davidovich, Rafa Jódar, Jaume Munar, Martín Landaluce, Daniel Mérida, Pablo Carreño y Roberto Bautista) y cuatro en el femenino (Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Oksana Selekhmeteva y Paula Badosa).