La mayor promesa del tenis mundial jugará en Andalucía

El vigente campeón de Wimbledon y del US Open, Ivan Ivanov, aparece en la lista de inscritos del ATP Challenger de Pozoblanco, donde también están Harris, Rodesch, Grenier...

El primero de los dos ATP Challenger andaluces que se disputan este año avanza su lista de inscritos y anuncia que contará con el tenista más prometedor del tenis mundial, en un 'entry list' con una amplia presencia francesa y británica, y con el campeón de 2023, Hugo Grenier, presente.

El Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado, torneo ATP Challenger 75, reunirá entre el 12 y el 19 de julio en su 31ª edición a varios tenistas que jugarán a partir del lunes el torneo de Wimbledon.

Aunque en un principio, aparecen como favoritos el británico Billy Harris, el luxemburgués Chris Rodesch, el francés Hugo Grenier o el argentino Juan Pablo Ficovich, gran parte de la atracción la acaparará el joven de 17 años Ivan Ivanov. El tenista búlgaro acabó como número uno júnior del Mundo en 2025 después de hacerse con los torneos de Wimbledon y US Open en esta categoría y apunta a ser una de las grandes estrellas de futuro en el tenis profesional.

Ivanov, que se ha formado en la Rafa Nadal Academy y que ha disputado por invitación la previa de Wimbledon, también alcanzó las semifinales de Roland Garros y esta temporada ha dado un salto al profesionalismo y está empezando a competir en torneos bajo el auspicio de la ATP. Tratará de emular lo realizado hace un año por Rafa Jódar, que también llegó como campeón júnior del US Open y cuajó una buena actuación.

Dani Mérida, vigente campeón del Open de Pozoblanco

Junto a ellos aparecen nombres el francés Luka Pavlovic y los británicos Felix Gill y Oliver Crawford, este último semifinalista el pasado año, cuando cayó ante el español Dani Mérida, vigente campeón del torneo andaluz.

Felix Gill ha sido una de las sensaciones de la semana al pasar ronda en el ATP 250 de Eastbourne, al igual que el jordano Abdullah Shelbayh, quien superó a Corentin Moutet en su estreno en el Mallorca Championship y buscará ante Grigor Dimitrov ser el rival de Alejandro Davidovich en cuartos de final.

Con menos nombre, pero bicampeón de dobles en Pozoblanco en 2022 y 2024, por primera vez aparece entre los favoritos en el cuadro individual el francés Dan Added. Entre los jóvenes, aparte de Ivanov, estarán presentes el colombiano Miguel Tobón, una de las más firmes promesas del emergente tenis suramericano, el chino Yi Zhou o el francés Antoine Ghibaudo, que ha disputado también esta semana el cuadro final del ATP 250 de Mallorca.

Lista de inscritos Open Ciudad de Pozoblanco 2026

Billy Harris (GBR) - 140

Chris Rodesch (LUX) - 179

Juan Pablo Ficovich (ARG) - 198

Luka Pavlovic (FRA) - 218

Felix Gill (GBR) - 220

Hugo Grenier (FRA) - 224

Oliver Crawford (GBR) - 232

Dan Added (FRA) - 237

Yi Zhou (CHN) - 239

Alastair Gray (GBR) - 268

Robin Bertrand (FRA) - 284

Juan Manuel La Serna (ARG) - 298

Abdullah Shelbayh (JOR) - 299

Antoine Ghibaudo (FRA) - 303

Hamish Stewart (GBR) - 305

Akira Santillan (JPN) - 310

Eliakim Coulibaly (CIV) - 313

Beibit Zhukayev (KAZ) - 319

Paul Inchauspe (FRA) - CO 5

Ivan Ivanov (BUL) - JR 7

Miguel Tobón (COL) - 449