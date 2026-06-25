Wimbledon 2026 | Calendario, fechas, horarios y donde ver en TV en España

Wimbledon 2026 se disputa del 29 de junio al 12 de julio en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres

La edición 2026 de Wimbledon ya está aquí y, con ella, un clásico del inicio del verano que acapara la atención deportiva junto al Tour de Francia y que, en este caso, deberá compartir protagonismo con el Mundial de fútbol que se está celebrando en México, Estados Unidos y Canadá.

Con la duda de Rafa Jódar, cuyos últimos entrenamientos alimentan la esperanza de que pueda reaparecer en Londres tras su lesión, el tercer Grand Slam de la temporada llega sin que el número uno Jannik Sinner, haya ganado aún ninguno este año y, de hecho, tampoco ha disputado ninguna final. Su última final de un Grand Slam llegó en el pasado US Open y su último título hace un año en las pistas del torneo de Wimbledon, cuando derrotó a Carlos Alcaraz. Pese a ello, parte como claro favorito en el cuadro masculino.

Mucho más abierto está todo en el femenino por las dudas que genera Aryna Sabalenka fuera de la pista rápida, que domina con mano de hierro. La irregularidd de Swiatek -vigente campeona- y Rybakina hace que no haya una favorita clara. Y, de hecho, la única incursión en hierba previa a Wimbledon de la campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva, se ha saldado con una paliza en contra. El torneo londinense siempre trae sorpresas al ser una temporada de hierba corta y a la que las tenistas están poco acostumbradas. Y habrá que ver quien se lleva esta vez la corona.

Fechas y horarios de la edición 2026 de Wimbledon

Wimbledon se disputa del 29 de junio al 12 de julio de 2026 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Los horarios de los partidos comienzan a partir de las 12:00 horas -en España, una hora menos en Inglaterra- en las pistas exteriores, mientras que en la pista central no se juega hasta las 13:00 horas.

Las finales femenina y masculina están previstas para el 11 y 12 de julio, respectivamente, a las 16:00 hora local, las 17:00 horas en España.

¿Cuándo juega Jannik Sinner en Wimbledon 2026?

En un torneo tan tradicional, pese a los cambios de los últimos años, sigue manteniendo que el campeón del año anterior abra la pista central el primer día de competición. Por lo que antes incluso del sorteo ya se sabe que Jannik Sinner se estrenará el lunes 29 de junio a las 13:00 horas en la Centre Court de Wimbledon.

¿Dónde ver en TV y online Wimbledon 2025?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo te ofreceremos la actualidad y los principales partidos, además de la mejor información sobre todo lo que suceda en este Wimbledon 2026.