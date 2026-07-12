Jannik Sinner desactiva al mejor Zverev y ya es doble campeón de Wimbledon

El tenista italiano remonta en All England Club para lograr el quinto Grand Slam de su carrera y consolidar (aún más) su número uno en el ránking ATP, en el cual lleva ya 79 semanas consecutivas

El italiano Jannik Sinner retuvo su corona de Wimbledon, la que el año pasado arrebató al español Carlos Alcaraz y tras remontar al alemán Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4 sumó su segundo título seguido en el All England Club y elevó a cinco su colección de trofeos del Grand Slam.

El tenista de San Cándido, afianzado en el número uno el mundo, tardó tres horas y 47 minutos en sacar adelante la final y unir su segundo Wimbledon a un Abierto de Estados Unidos (2024) y a los dos del Abierto de Australia (2024 y 2025). Es, el conseguido en Londres, su primer major del curso, que reduce a dos la distancia con Alcaraz, que tiene siete.

Jannik Sinner mantiene su corona en Wimbledon

El décimo jugador en la Era Open en revalidar el título individual masculino de Wimbledon sumó su victoria 100 en un Grand Slam y alargó su particular racha triunfal respecto al hamburgués, que mantuvo el tipo durante dos sets y medio pero que decayó paulatinamente, sobre todo físicamente, respecto al campeón.

Zverev ha cambiado, pero no ha alcanzado el nivel suficiente como para cuestionar el absolutismo que implanta Sinner, especialmente sin Alcaraz. El germano sale de Wimbledon con el número dos bajo el brazo que arrebata, precisamente, al español pero sin el título que ansiaba.

El éxito en París hace mes y medio, la conquista allí de su primer Grand Slam ha dado un gran alivio a Zverev que afronta sus compromisos más suelto, con más decisión y confianza. No gana a Sinner desde el Abierto de Estados Unidos del 2023, casi dos años, y desde entonces han transcurrido diez derrotas seguidas. Y no, no ha cambiado la tendencia en el All England Club con los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton como testigos y numerosos rostros populares del mundo de espectáculo y del deporte.

El impulso de París, insuficiente para Zverev

París ha revitalizado al germano de 29 años que nunca había pasado de octavos en la hierba de Londres y, de pronto, ha llegado a la final impulsado por la autoestima crecida en Roland Garros. Jamás había jugado en hierba con Sinner y eso le suponía un plus mental. Pero no cambió la tradición. Sufrió su undécima derrota ante el italiano, la décima del tirón.

Aferrado a su servicio, y a una derecha muy mejorada, Zverev llevó al límite a un Sinner que tuvo que hacer lo posible (y lo imposible) para derrotarle, sobre todo tras ver como la primera manga caía de lado alemán en el tie-break. Pero si algo tiene el italiano es fuerza mental, esa que sacó para devolver el golpe en la segunda manga –de nuevo muerte súbita– y posteriormente poner arribas dos sets a uno.

La cuarta manga fue la definitiva. Zverev pasó por el vestuario y pareció despertar, pero no duró lo suficiente. Con 3-3 en el marcador Sinner clavó la rotura, la confirmó y en el juego decisivo no sufrió con su servicio para conquistar su segundo Wimbledon (quinto Grand Slam de su carrera).

Sinner, número 1 con mano de hierro

Jannik Sinner alcanzará su semana 79 como número uno del mundo, al cual llegó tras Roland Garros del 2024, y sale de Wimbledon con 3.600.000 libras como premio (4.224.240 euros) en el bolsillo.

La séptima final de un Grand Slam le reportó el quinto título grande. Solo perdió dos. La de Roland Garros y Abierto de Estados Unidos del 2024. Dos Wimbledon, otros tantos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos conforman su palmarés.