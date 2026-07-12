Paula Badosa, paso de gigante hacia el US Open con su primer título en 22 meses

La tenista española se impone en la final del torneo de Bastad a la suiza Simona Waltert por un doble 7-5, acercándose así al top-100 del ránking WTA

La resurrección de Paula Badosa ya es una realidad contrastada. La tenista española se ha impuesto a la suiza Simona Waltert por un doble 7-5, proclamándose así campeona del torneo de Bastad (Suecia) y levantando un título dos años después de la última vez, en Washington en 2024.

Para cerrar la batalla definitiva por el campeonato Badosa necesitó dos horas y dos minutos, tiempo en el que superó a su rival, situada en el puesto 90 del ránking WTA. Y no es una victoria cualquiera, ya que le acerca al top-100 del ránking mundial femenino de cara a poder estar presente en el US Open.

Lo cierto que Badosa ha jugado realmente bien durante toda su estancia en Suecia; tanto es así que ha sumado cinco triunfos consecutivos en este evento de categoría 125, equiparable a un challenger en el circuito masculino, que la hace salir de Bastad situada en el puesto 115. Recordemos que Badosa no ganaba una competición desde que triunfó en el torneo de Washington, en agosto del 2024. Además, ganó el de Sidney en el 2022 e Indian Wells y Belgrado, en el 2021.

El camino de Paula Badosa hacia el US Open

Aunque Paula lo ha pasado realmente mal a lo largo del último año, se da el curioso caso de que lleva disputadas cuatro finales en la élite y en todas ellas ha salido vencedora; eso sí, Bastad no contará al ser de categoría menor, pero sí la ayuda de cara a lograr el objetivo de alcanzar el US Open.

Para lograr tal objetivo Badosa necesita regresar al 'top100' antes del corte del último grande el próximo 20 de julio. Como señalábamos, actualmente ocupa el puesto 115 y en la semana que entra tendrá una nueva oportunidad para seguir escalando en la tabla, ya que disputará el 250 de Iasi (Rumanía). Allí estará gracias a que la organización le ha otorgado una invitación.