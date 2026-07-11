Linda Noskova salta del abismo a la gloria en Wimbledon

La tenista checa se lleva el duelo patrio ante Karolina Muchova pese a desperdiciar cinco bolas de campeonato y verse al borde de mayor de los dramas en All England Club

La final femenina de la edición de 2026 de Wimbledon no ha dejado indiferente a nadie. Para empezar estábamos ante una batalla histórica para la República Checa, ya que por primera vez se enfrentaban en la final de un Grand Slam dos jugadoras de dicho país. Y para terminar –como iremos viendo–, ha habido tensión, drama y alivio en una tarde londinense que ha terminado coronando a Linda Noskova.

Noskova se asoma al abismo...

El partido en sí, el cual terminó 6-2, 5-7 y 6-3, ha sido una auténtica montaña rusa. Todo parecía ir según lo previsto para Noskova, por la vía rápida, cuando ganó el primer set por 6-2 y tenía el segundo más que encarrilado tras una rotura, 5-2. Entonces todo cambió. No fue capaz de cerrar el partido la joven checa que empezó a desperdiciar puntos de partido y a agrandar su cifra de errores no forzados. Tuvo opciones al saque y al resto. Nada.

Enfrente, una Muchova con más tablas, más edad y más bagaje, dejó hacer y creció poco a poco hasta dar la vuelta a la situación. Aprovechó la ansiedad de su adversaria y ganó cinco juegos seguidos para apuntarse el set (7-5) e igualar la final. El título estaba más cerca.

El mérito de Noskova es que no se hundió. En el primer juego de la tercera manga levantó dos punto de break, salvó su servicio y aceleró hasta colocarse 3-0 arriba. Muchova lo intentó todo, pero ya no habría más breaks en un encuentro que fue una enorme prueba de madurez para le checa de 21 años, que logra así el primer Grand Slam de su carrera.

... pero se corona ante la mirada de Martina Navratilova

Linda Noskova jugó bajo la atenta mirada de la legendaria Martina Navratilova, la pionera y más influyente tenista de la escuela checa, después consolidada en la historia de este deporte bajo la bandera estadounidense.

Como decíamos, la joven checa tuvo el partido ganado y se enredó, presa de los nervios, ante la experiencia de su rival que jugaba su segunda final de un Grand Slam. Sin embargo, supo reaccionar a tiempo para convertirse en la campeona más joven de Wimbledon, con 21 años y 237 días, desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011, que lo consiguió con 21 años y 116 días.

En el cómputo global hablamos de que Noskova es la sexta tenista de su país que se impone en el tercer grande tras Martina Navratilova, Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa y Barbora Krejcikova. "Hay una persona más a la que me gustaría agradecer, que es mi mamá. Definitivamente no estaría aquí parada sin ella, así que gracias", dijo la campeona que dedicó el triunfo a su madre, fallecida hace dos años justo antes de Wimbledon.