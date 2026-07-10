Paula Badosa vuelve a una final dos años después y la quimera del US Open ya no es imposible

La tenista española derrota con claridad Yulia Putintseva en Bastad y renacen sus esperanzas de entrar directamente en el Grand Slam estadounidense

Paula Badosa vuelve a sonreír. Ha tenido que bajar a un WTA 125 y ha tenido que volver a jugar en tierra batida cuando en este tramo de la temporada buscaba la pista rápida, pero le ha servido a la catalana para alcanzar la vigésima final de su carrera deportiva y acercarse a un US Open que parecía muy lejano hace sólo cuatro días.

La catalana, que dejó muy buena imagen en Wimbledon y Berlín -donde ganó a Coco Gauff- tras su regreso a las pistas, se ha metido en la final del torneo de Bastad y volverá a jugar un último partido decisivo tras dos años casi exactos. De hecho, no lo conseguía desde que lo lograra en julio de 2024 en Washington.

Lo ha logrado tras imponerse en las semifinales del WTA 125 de Bastad a la kazaja Yulia Putintseva, a la que ha derrotado por un claro 6-1 y 6-2 en 96 minutos. Es la culminación de una semana en la que Badosa ha vuelto por sus fueros y ha despejado las dudas que le acosaban recientemente

Una final para Badosa dos años después

La jugadora española no ha perdido un set en Bastad y eso que se ha enfrentado a rivales de nivel, empezando por su paisana Marina Bassols, siguiendo por la colombiana Emiliana Arango y continuando con la estadounidense Varvara Lepchenko en cuartos, antes de vérselas con Putintseva en semifinales. Ante la kazaja se mostró muy seria con su saque, sólo concedió un punto de 'break' y logró cuatro, dos por set, para llevarse el partido.

Su rival en la final será la suiza Simona Waltert, quien ha doblegado en semifinales a la canaria Kaitlin Quevedo (7-5 y 6-2) evitando así una final española este sábado. Badosa buscará ante ella sumar el duodécimo título de su carrera profesional.

Badosa sube 22 posiciones en el ránking

Badosa, que empezó el torneo de Bastad en el puesto 141 del ránking y a unos 200 puntos de situarse en el Top-100 y ganarse un puesto en el US Open, ya ha subido 22 puestos -ahora es 119ª- con los 80 puntos que se ha asegurado y ahí podría avanzar unos pocos más si gana la final ante Waltert.

Alcanzar el Top-100 antes de que en diez días se produzca el corte para el US Open ahora parece viable. La próxima semana viaja hasta Rumanía para jugar un ATP 250 (Iasi), un torneo en el que participa gracias a un 'wild card' y en el que compiten como grandes favoritas la local Sorana Cirstea o la subcampeona de Roland Garros Maja Chwalinska. Allí también estarán las españolas Sara Sorribes y Kaitlin Quevedo, y un cuadro bastante asequible, con un poco de suerte, para llegar muy lejos.