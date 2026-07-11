Carlos Alcaraz dice en Wimbledon otro adiós muy doloroso

El murciano, sin jugar este Grand Slam e inactivo en el circuito desde su retirada en Barcelona, se ha llevado un nuevo varapalo tras la victoria de Zverev en tierras británicas

Ya son muchos meses sin jugar, desde abril, y la vida en el circuito sigue. La lesión que sufrió Carlos Alcaraz en el Conde de Godó en su muñeca derecha le va a costar la temporada al murciano. Viendo el nivel de Sinner, recuperar el trono de la ATP es ya casi imposible. Y lo que es peor, acaban de desbancar al de El Palmar del top-2.

Ha sido en Wimbledon, donde el alemán Alexander Zverev despertó de su sueño a Arthur Fery y arrebató dicha plaza en el ranking ATP a Carlos. Al menos, ahora en la final se medirá a Sinner, donde o el italiano perderá puntos al estar defendiendo su corona o el germano no se distanciará mucho más del español.

El futuro de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz tenía una importante revisión médica este fin de semana que va a marcar su futuro. El murciano podría recibir el alta para subir la intensidad de sus entrenamientos con el fin de poder prepararse ya de cara al US Open.

El exnúmero uno del mundo tenía la intención de reaparecer en el arranque de los torneos norteamericanos en pista rápida. Sin embargo, el pasado lunes se cerraron las listas de los dos primeros (Washington y los Cabos) y él no aparecía inscrito, por lo que se deducía que concentraría los torneos previos al US Open en los dos Masters 1.000.

Pero no parece que vaya a ser así tampoco, porque el Tennis Canada ha dado a conocer la lista de jugadores inscritos para el National Bank Open 2026 -Master 1.000 de Montreal- y Alcaraz no está en ella. En el caso de un Master 1.000, todos los tenistas que entran por ranking están inscritos, ya que hay obligación de jugarlo. En caso de que no vayan a jugar, se van borrando, por lo que confirmaba que había sido el propio Carlos Alcaraz el que había rechazado jugarlo.

Zverev acaba con el sueño de Gran Bretaña

El germano derrotó en semifinales a la gran revelación de Wimbledon, el británico Arthur Fery, por 7-6(0), 6-2 y 6-4 dejando al público local con las ganas de ver un representante suyo en la final del Grand Slam.

Y ahora, Alexander Zverev se muestra confiado de poder repetir el éxito de París hace algunas semanas y sumar en Wimbledon el segundo Grand Slam de su carrera. Eso sí, para eso tendrá que vencer al número uno del mundo, Jannik Sinner.

"En cuanto ganas un Grand Slam ya sabes que como hacerlo y sientes que puedes repetirlo", dijo el alemán que destacó el trabajo realizado. "He mejorado mis golpes y a veces el deporte es así. Hablas de la mentalidad o de cosas pero se trata de mejorar como jugador", analizó Zverev.

Sobre su ascenso en el ranking, el tenista alemán recalca que no se conforma con eso: "Solo espero jugar un gran partido el domingo y lograr el título. Sigo teniendo hambre. Quiero más. Quiero seguir al máximo nivel y ganar más y más torneos. Espero hacerlo en la final porque es otra gran oportunidad".