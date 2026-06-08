Paula Badosa reaparece y deja una imagen que preocupa

La tenista española, que no jugaba desde el Mutua Madrid Open, no puede pasar de primera ronda en su participación en el torneo de Bolduque (Países Bajos)

No ha podido ser. 50 días después de jugar su último partido en el Masters 1.000 de Madrid, Paula Badosa esperaba que el inicio de la temporada de hierba le sirviese para marcar un punto de inflexión en 2026; sin embargo, lo que se ha llevado en primera ronda del torneo de Bolduque (Países Bajos) es un doloroso varapalo al caer eliminada contra la ucraniana Daria Snigur por 6-1 y 7-6 (2).

Badosa recibió una invitación del torneo neerlandés, en el que reapareció tras su participación en el de Madrid Mutua Open, donde también fue eliminada en la primera ronda por la austriaca Julia Grabher.

El desarrollo del partido de Paula Badosa

No podemos decir que Paula Badosa jugase mal, pero sí que volvió a ser víctima de las desconexiones. La española ganó el primer juego del partido, pero luego encadenó numerosos errores y Snigur se adjudicó los seis siguientes para un contundente 6-1 en la primera manga en menos de media hora.

Ya tras el descanso entre mangas, Badosa mejoró de cara a la segunda e incluso llegó a tener una ventaja de tres juegos, pero la ucraniana equilibró el marcador, forzó el 'tie-break' y rubricó su victoria con un 7-2 en el desempate.

Hundida en el ránking, pero con plaza para Wimbledon

Badosa, número 141 del mundo, no gana un partido desde el inicio del mes de abril cuando derrotó a la griega María Sakkari en el torneo de Charleston. Pese a tal debacle para la que fue por momentos una de las mejores del mundo, estará presente en Wimbledon; eso sí, gracias a factores externos, puesto que hace escasas fechas ha conocido que las bajas confirmadas en la lista de inscritos de del Grand Slam británico le han hecho entrar directamente en el cuadro final.

Pese a la satisfacción por estar en la gran fiesta londinense de la raqueta, la imagen de Badosa preocupa. Más allá de su tono físico –en entredicho desde hace tiempo–, parece que a nivel mental las cosas no funcionan; tanto es así que al mínimo contratiempo en pista se derrumba.