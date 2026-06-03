Paula Badosa se asegura Wimbledon y se le abre una nueva puerta

La tenista española ha entrado directamente en el cuadro final por dos bajas en la lista y ahora tiene 'libre' la semana previa para seguir sumando

Tras mes y medio de parón, Paula Badosa volverá a la competición la próxima semana, en uno de los torneos que abren la temporada de hierba, después que la gira de tierra haya pasado con más pena que gloria y la española decidirá parar definitivamente tras caer en primera ronda en el Mutua Madrid Open.

La tenista catalana confirmó en una entrevista que necesitaba resetear, ya que los pensamientos negativos y los resultados, le estaban minando y quería hacer un paréntesis para descansar mentalmente y afrontar el regreso con ganas.

No ha esperado mucho. Aunque tampoco puede. Las últimas derrotas le han sacado del Top-100 y, tras Roland Garros, caerá hasta más allá del puesto 140 del mundo. Pese a ello, sigue siendo un factor popular en cualquier torneo, que quiere contar con una jugadora que era Top-10 hasta hace pocos meses. Y que además, es muy querida y conocida.

Por eso, ha recibido la invitación del torneo de s’Hertogenbosch, que arranca el próximo lunes. Aunque no es la única buena noticia que ha recibido. También ha conocido que las bajas confirmadas en la lista de inscritos de Wimbledon le han hecho entrar directamente en el cuadro final.

Sonay Kartal, que aún no se ha recuperado desde que se lesionara en Indian Wells, y Hailey Baptiste, lesionada en Roland Garros, no estarán en el tercer Grand Slam del año y eso ha permitido que Badosa avance posiciones.

Puerta abierta a Badosa a dos torneos más

La española estaba como segunda suplente tras la belga Hanna Vandewinkel, por lo que cogerá una de esas plazas y no tendrá que pasar por la previa. Eso tiene un 'premio' añadido, ya que le podría permitir entrar en alguno de los dos torneos que se juegan la semana previa a Wimbledon (Bad Homburg o Eastbourne), aunque tendría que ser con un 'wild card' ya que no estaba inscrita.

De momento, ya se han asegurado su presencia en el cuadro final de Wimbledon, aparte de Paula Badosa, Cristina Bucsa, Jessica Bouzas, Sara Sorribes y, posiblemente, Oksana Selekhmeteva ya llegue jugando bajo bandera española.

Sara Sorribes, Andrea Lázaro y Leyre Romero, adelante

De éstas, sólo Sara Sorribes está jugando esta semana en el circuito, ya que, por coincidir con Roland Garros, sólo se disputan WTA 125. En su caso, la jugadora castellonense ha vencido en el Makarska Open de Croacia a una de las favoritas, la andorrana Victoria Jiménez. La otra española presente en el torneo croata, Andrea Lázaro, también ha pasado y se enfrentará ahora a la suiza Simona Waltert.

En el Open delle Puglie de Foggia, Leyre Romero, que se quedó a las puertas de jugar el cuadro final de Roland Garros, ha alcanzado la segunda ronda; algo que no ha podido lograr Carlota Martinez Cirez, quien ha perdido en su debut ante la gran favorita, Mayar Sherif.