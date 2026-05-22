Paula Badosa ya tiene fecha de reaparición tras su adiós a Roland Garros

La catalana, quien ha tenido que renunciar a participar en el Grand Slam parisino por sus molestias físicas, ha recibido una invitación para preparar su gira de hierba, con el fin de poder jugar Wimbledon con las máximas garantías posibles

La tenista española, exnúmero dos del mundo, Paula Badosa, ha anunciado que volverá a las pistas con su participación en el torneo de Bolduque (Países Bajos), que se disputa sobre hierba, a través de un vídeo que publicó la organización del torneo en su perfil de redes sociales, al recibir una invitación por parte del torneo neerlandés.

La jugadora española, número 103 del ránking WTA actualmente, que no disputa un partido desde el WTA 1000 de Madrid, cuando fue eliminada en la primera ronda por la tenista austriaca Julia Grabher, compartió un vídeo revelando su regreso a las pistas tras obtener una invitación por parte del torneo y aseguró que "está feliz de poder volver a competir".

Badosa que no participará en Roland Garros, volverá a pisar la pista, esta vez de hierba, en el WTA 250 de Bolduque que se disputa del 6 al 14 de junio, que sirve de preparación a los tenistas para la gran cita sobre el césped como es Wimbledon, el tercer Grand Slam del calendario.

Lo que necesita Paula Badosa para participar directamente en Wimbledon

Por su parte, Badosa necesitará que haya dos ausencias para poder acceder al cuadro final de Wimbledon, ya que la organización estableció el corte en el puesto 101 del mundo y ella está dos puestos por encima.

"Estoy muy agradecida y entusiasmada por haber recibido una invitación para el Libéma Open. Me alegra poder regresar tras un periodo de ausencia. Tengo muchas ganas de jugar para la afición holandesa", dijo Badosa a la organización.

Dos tenistas españolas consiguen billete para Roland Garros

La fase previa femenina de Roland Garros 2026 sumará a dos españolas más al cuadro final. La primera de ellas es Marina Bassols, quien, tras fulminar a Karolina Pliskova, ahora se ha 'cargado' a Aliaksandra Sasnovich, por 7-6(4) y 7-5.

Asimismo, Kaitlin Quevedo, una de las grandes perlas de nuestro tenis, también se anunció al mundo derrotando en el clásico español a Guiomar Maristany (3-6, 6-4, 6-3) y certificando así su billete al que será su primer Grand Slam. Ahora resta por saber en qué lado del cuadro caerán para intuir si tendrán mucho recorrido o no dentro del 'Major' francés.

Jessica Bouzas no pudo continuar su sueño en Marruecos

Mientras tanto, la tenista española Jéssica Bouzas, segunda cabeza de serie, se ha despedido en los cuartos de final del torneo de Rabat (Marruecos), de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra batida, ante la croata Petra Marcinko por 6-3 y 6-4.

En un duelo que duro una hora y 20 minutos, Bouzas no pudo controlar el sólido servicio de la tenista croata, quien resolvió con claridad el primer set tras conseguir un 'break' cuando lideraba por 4-3.

En el segundo, Bouzas aguantó el pulso hasta el 4-4, pero volvió a ceder su saque y dejó con servicio de partido a Marcinko, que no desaprovechó la oportunidad. Ahora, se medirá en semifinales a la ganadora del duelo entre la suiza Jil Teichmann y la marroquí Yasmine Kabbaj.