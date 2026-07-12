Jannik Sinner - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final masculina de Wimbledon 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev, los dos grandes favoritos de esta edición de Wimbledon 2026, se ven las caras en la final

Cuando Jannik Sinner y Alexander Zverev se vieron hace poco más de dos meses en la final del Mutua Madrid Open 2026, el tenista alemán recibió una de las mayores palizas de los últimos años.

Zverev 'salió derrotado' de antemano y, a la finalización del partido, reconoció que estaba muy por debajo de su rival. Con esa falta de fe afrontó Roland Garros, pero la caída prematura del italiano le dio la oportunidad de ganar un grande por primera vez y no la desaprovechó.

Desde entonces hay un nuevo Alex Zverev, que lleva ganados 13 partidos consecutivos y que está lleno de moral. Ante Arthur Fery, no dio ninguna opción a la sensación de esta edición de Wimbledon, que contaba con todo el apoyo de los aficionados británicos.

Sinner no pierde un set desde su debut en Wimbledon

El problema es que, enfrente, sigue teniendo al número uno del mundo: Jannik Sinner. Sigue enfrentándose a un rival que le ha ganado 10 de los 14 partidos que han jugado, que ha vencido en sus nueve últimos enfrentamientos y que no pierde con Zverev desde finales de 2023, en la cuarta ronda del US Open.

Y, además, que Sinner, tras un inicio titubeante del torneo, llega lanzado. No ha perdido un set desde el primer partido de Wimbledon y está sacando como nunca.

Que la moral y confianza adquiridas por Zverev vayan a ser suficientes para plantarle cara está por ver, pero al menos no parece que el alemán vaya a salir tan hundido como en la Caja Mágica.

¿A qué hora se juega el Jannik Sinner - Alexander Zverev?

El partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, gran final masculina de Wimbledon 2026, tendrá lugar este domingo 12 de julio. El encuentro se disputa, como es tradicional en las finales del torneo londinense, a partir de las 17:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Jannik Sinner y Alexander Zverev en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les hemos dado cumplida cuenta de todo lo que ha acontecido en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.